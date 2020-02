Cognizant vai treinar mulheres para ingressar em carreiras de TI

São Paulo — A diferença entre homens e mulheres no mercado de tecnologia é grande. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 20% das pessoas que atuam na área são mulheres. Um estudo da Women In Technology apontou que 52% das mulheres já sofreram algum tipo de discriminação por gênero trabalhando com tecnologia.

Pensando em preencher a falta de mulheres no mercado, a Cognizant está com 40 vagas abertas para treiná-las no programa Aprendiz Women in Tech. Para se inscrever, basta ser uma menina entre 17 e 21 anos, estar cursando o terceiro ano ou já ter concluído o ensino médio, e saber o básico do pacote Office.

De acordo com a empresa, “a iniciativa visa estimular, treinar e capacitar mulheres que estão cursando ou terminaram o ensino médio a atuar na área de tecnologia da informação”.

O treinamento dura 18 meses e a profissional trabalhará seis horas por dia (mesmo período que um estagiário trabalha), de segunda a sexta-feira. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão o vale-refeição, vale-transporte, convênio médico e salário. Há chance de efetivação no final do programa, em áreas como negócios digitais, suporte, operações e área corporativa.

As inscrições estão abertas até dia 21 de fevereiro. Basta clicar neste link e procurar as vagas das áreas descritas acima.