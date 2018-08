Coca-Cola e Vale recrutam jovens e usam “método Tinder” como referência

São Paulo – Match. Quem conhece o aplicativo de relacionamento Tinder está familiarizado com o termo emprestado da língua inglesa e que indica combinação, afinidade. No app, o match indica que dois usuários curtiram o perfil um do outro e a partir daí começam a trocar mensagens.

No mundo de trabalho, o termo match agora é moda nesta temporada de seleções para programas de trainee e de estágio. Nesta semana, duas grandes empresas comunicaram a abertura das inscrições de estágio usando o “método Tinder” de match como referência de sua estratégia de recrutamento.

Na Vale, que está com 600 vagas abertas de estágio, os candidatos terão que preencher um formulário chamado de “Escala de Crenças”. Nele, vão informar quais são seus valores pessoais. Essas informações então serão cruzadas com os valores da Vale. Só passam à próxima fase, os jovens que conseguirem “match”.

O processo seletivo da Vale também terá testes online de raciocínio lógico e inglês, uma entrevista em vídeo, e o painel e entrevista final. Na edição anterior foram 157 candidatos disputando cada vaga.

Alunos de nível superior com formatura prevista entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020 e estudantes de nível técnico com formatura prevista para até dezembro de 2019 ou que sejam formados na parte teórica – desde que não tenham cumprido a carga horária de estágio obrigatório e ainda estejam matriculados na instituição de ensino – podem se inscrever.

Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis e Ciências da Computação são alguns dos cursos universitários elegíveis. Também terão a oportunidade de se inscrever estudantes de nível técnico de mais de 20 cursos, como Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Mineração e Segurança do Trabalho estão na lista. As oportunidades são para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e Bahia.

Na Coca-Cola FEMSA, que vai selecionar 40 estagiários, o recrutamento de estagiários será 90% digital, de acordo com Dante Pallazo, diretor de recursos humanos da Coca-Cola. Os interessados em participar deverão baixar um aplicativo criado especialmente para o processo seletivo e responder a perguntas que testam conhecimentos e perfil.

O app funciona por meio de uma plataforma baseada em Big Data e gamificação e que cruza dados de cultura da empresa e perfil do candidato. Os filtros são baseados nas características do usuário, na cultura do negócio e no perfil ideal buscado para determinada vaga.

As vagas são para as áreas de marketing, administração e finanças, comercial, recursos humanos, supply chain. Formação obrigatória em dezembro de 2020, conhecimento intermediário do Pacote Office e inglês avançado são requisitos.

As oportunidades são para trabalhar nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

SERVIÇO:

Estágio Coca-Cola

Inscrições: Pelo link http://taqe.com.br/estagiofemsa e app TAQE

Até quando: até 17 de setembro

Estágio Vale

Inscrições: pelo link http://www.vale.com/estagio

Até quando: 21 de setembro