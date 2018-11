Coca-Cola abre 1.500 vagas temporárias. Veja salários na empresa

São Paulo – A Coca-Cola FEMSA está em busca de vendedores, promotores de vendas e representantes comerciais entre outros profissionais.

O recrutamento é feito pelo site Contratando e os interessados devem cadastrar o currículo até o dia 30 de novembro. As vagas são temporárias para o Projeto Verão Coca-Cola FEMSA Brasil 2018/2019.

Após a triagem dos currículos a seleção será feita em duas etapas: entrevista por telefone e entrevista presencial.

As oportunidades estão distribuídas entre as unidades comerciais e de distribuição em São Paulo (capital, interior e litoral), Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

Segundo a empresa, alguns dos contratados poderão ser efetivados. A Coca-Cola FEMSA é maior franquia do sistema Coca-Cola no mundo e, no Brasil, tem 20 mil funcionários.

No site Love Mondays, em que usuários contam como é trabalhar em diversas empresas e divulgam salários anonimamente, a Coca Cola FEMSA possui mais de 400 avaliações, sendo 157 nos últimos 12 meses.

A nota de satisfação geral dos funcionários é 3,68 em uma escala de 0 a 5, sendo 5 excelente e 0 péssimo e 82% dos que responderam ao questionário disseram que recomendariam a empresa a um amigo. Confira algumas das informações de salário divulgadas na plataforma: