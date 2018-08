Citi, Santander, Whirlpool e mais de 40 empresas recrutam universitários

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Schneider Electric – trainee

As vagas estão abertas para dois programas de trainee oferecidos pela Schneider Electric: um para especialistas e outro para formação de líderes.As oportunidades para Schneider Electric Specialists for the Future são em São Paulo (SP) e para o Schneider Electric Leaders for the Future as vagas são no Brasil, Chile, Argentina e região Andina. Os programas são voltados para quem é das áreas de engenharia (computação, controle e automação, elétrica, eletrônica, física, materiais, mecânica, mecatrônica, produção, telecomunicações e cursos correlatos), administração, economia e estatística, marketing, entre outras.O Specialists for the Future mira profissionais graduados entre 2014 e 2017 ou pessoas cursando pós-graduação ou MBA, com formação prevista até dezembro de 2018, inglês avançado e experiência anterior na área.O Leaders for the Future é para recém-graduados, entre julho de 2016 e julho de 2018, com inglês fluente e espanhol avançado, além de disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 20 de agosto pelo site da 99jobs.

VLI – trainee

O programa procura jovens formados em qualquer área de engenharia e nos cursos de administração, arquitetura, economia, comércio exterior, sistemas de informação, ciências da computação, estatística, física, matemática e química. É necessário disponibilidade para mudanças e conhecimentos avançados em inglês e informática entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018.

Salário: compatível com mercado e benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, participação nos lucros, assistência-médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada.

Inscrições: até 20 de agosto pelo site do programa

Votorantim Cimentos – trainee

O programa oferece 10 vagas para estudantes formados há até três anos no ensino superior com inglês intermediário. A empresa aceita qualquer formação e idade para seus participantes e o processo de seleção será às cegas. Leia mais sobre o programa.

Salário: 6.300 reais e benefícios

Inscrições: até 24 de agosto pelo site Eureca

Rodobens – trainee

A empresa busca profissionais formados entre julho de 2016 e dezembro de 2018 em todos os cursos de bacharelado – exceto os da área de saúde, sendo desejável nível avançado de inglês. Disponibilidade de viagens e eventuais mudanças de cidade são requisitos.

Salário: 106 mil reais por ano, assistência médica, odontológica e seguro de vida

Inscrições: até 26 de agosto pelo site da Rodobens

Bruning Tecnometal – trainee

A empresa está com vagas de trainee para jovens de todos os cursos com graduação concluída a partir de dezembro de 2016. Com duração de 15 meses, o Programa foi desenhado para desenvolver habilidades de liderança e proporcionar conhecimento da organização em seus participantes, tendo a oportunidade de aprender e se desenvolver ao lado de gestores e lideranças com longa experiência no mercado.

Salário: compatível com o mercado + PLR + diversos benefícios

Inscrições: até 26 de agosto pelo site EstágioTrainee.com

Rhodia – estágio

Programa oferece 50 vagas nas unidades industriais de Paulínia, Santo André, São Bernardo do Campo e no escritório central da empresa, em São Paulo para estudantes de todos os semestres, matriculados regularmente na universidade.

Há oportunidades nas áreas de Administração, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Direito, Engenharias (várias), Jornalismo, Marketing, Sistema de Informação, Sistema da Computação, Secretariado, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química, Relações Internacionais, Relações Públicas.

Salário: até 1.750 reais de bolsa-auxílio e benefícios

Inscrições: até dia 27 de agosto pelo site da Cia de Talentos

Aegea – trainee

Programa tem 20 vagas para profissionais recém-formados nas áreas de Engenharia, TI, Economia, Matemática e Estatística, graduados a partir de dezembro de 2015. Os selecionados atuarão em uma das operações da companhia, que atua em 49 cidades em 11 estados brasileiros. É pré-requisito ter a disponibilidade para viajar e nível intermediário de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: até 27 de agosto pelo site

P&G – estágio

Há oportunidades para trabalhar no escritório da multinacional em São Paulo e também na fábrica e no Centro de Inovação, em Louveira (SP). O modelo de seleção da P&G é mais rápido do que a média: as etapas presenciais são feitas em apenas uma semana e os candidatos já ficam sabendo dos resultados ao fim de cada uma delas. Todos os cursos superiores são aceitos e não é preciso que haja uma relação entre a área de formação e o setor da vaga.

Salário: não divulgado

Inscrições: até 31 de agosto. Link inscrição São Paulo: Pagina de carreiras da P&G Link inscrição Louveira: Página de carreiras da P&G

Red Bull – trainee

Podem se candidatar às vagas jovens graduados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 nos cursos de administração, publicidade, marketing, comunicação social, economia e engenharia. Entre os requisitos para as vagas estão a fluência em inglês, mobilidade, a criatividade, a inovação e a autenticidade.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de agosto pelo site da Red Bull

Eurofarma – estágio

Programa tem 17 vagas para a área de Pesquisa & Desenvolvimento no Complexo Industrial de Itapevi, em São Paulo. As oportunidades são voltadas para estudantes de Farmácia, Farmácia e Bioquímica, Engenharia Química e Química.

Salário: até 1.998 reais e benefícios

Inscrições: até 1º de setembro pelo site do VAGAS

Cremer – trainee

Podem participar do processo seletivo candidatos matriculados no último semestre da faculdade ou que concluíram a formação universitária há, no máximo, três anos, e com disponibilidade para viagens e mudança para qualquer cidade do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 2 de setembro, pelo site Trainee Cremer

Fortbras – trainee

Estudantes dos cursos de administração e engenharias com formação entre dezembro de 2016 e dezembro 2018 podem se candidatar. Ter inglês a partir do nível intermediário e domínio do pacote Office, além de disponibilidade para viagens e mudança para qualquer cidade do Brasil são requisitos. Os aprovados irão atuar na área de Operações/Comercial.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de setembro pelo site da Page Talent

Allied – trainee

Estudantes dos cursos de Administração de Empresas, Engenharias e Economia pode se candidatar. É necessária formação entre dezembro de 2016 e dezembro 2018, ter inglês avançado e domínio do pacote Office. Os jovens aprovados atuarão nas áreas Comercial, PMO (gerenciamento de projetos) e Novos Negócios.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de setembro pela página da Page Talent

Easyinvest – trainee

Podem se candidatar estudantes dos cursos de Administração de Empresas, Ciência da Computação, Matemática, Engenharia de Computação, Economia, Design de Produto, Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, Estatística, Física e Engenharias com formação entre dezembro de 2016 e dezembro 2018. É preciso ter inglês avançado e domínio do pacote office. É importante ter disponibilidade para viagens e mobilidade para mudança pós-programa. Os jovens aprovados irão atuar nas áreas de Digital, Operações, Financeiro e Comercial.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de setembro pelo site da Page Talent

GTM – trainee

O programa procura recém-formados nos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Economia, Ciências Econômicas e Engenharias. É necessário a formação entre dezembro de 2016 e dezembro 2018, ter inglês e espanhol avançado e domínio do pacote Office.

Salário: remuneração compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 2 de setembro pelo site da Page Talent

Merck – estágio

O programa tem 41 vagas em São Paulo, Barueri e Rio de Janeiro nas áreas comercial, financeira, controladoria, direito, marketing, recursos humanos, assuntos regulatórios, compras e comércio exterior. A empresa procura estudantes de diversos cursos, como Química, Farmácia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Administração, Economia, Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Direito, Psicologia e Engenharia.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 3 de setembro pelo site do programa

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio e trainee

Programa de trainee do Itaú e Itaú BBA está com inscrições abertas para 150 vagas na sede do banco em São Paulo. Serão aceitos candidatos com graduação concluída a partir de dezembro de 2016 ou com conclusão prevista para dezembro de 2019. Também é pré-requisito nível avançado de inglês.

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências e também para estágio de férias. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. No estágio de férias, as vagas são para universitários de cursos de exatas e humanas, do primeiro ao último ano.

Para o programa de trainee

Salário: 6.400 reais e benefícios

Inscrições: até 3 de setembro pelo site

Para o programa de estágio

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Braskem – estágio

São 300 vagas para estágio técnico e para estágio universitário diversas áreas nos escritórios e unidades da empresa nos estados de Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para universitários são 230 oportunidades para quem está no penúltimo e último ano da Universidade, em cursos variados de exatas e humanas como administração; ciências contábeis; ciências econômicas; comércio exterior; comunicação social (jornalismo e relações públicas); engenharias; cursos de TI logística; biologia; psicologia; química; relações internacionais; entre outros.

Para quem é do ensino técnico, o programa dura um ano e oferece 90 vagas para estudantes que estejam cursando a partir do segundo semestre de administração; automação; automação industrial; edificações elétricas; eletroeletrônica; eletromecânica; eletrônica, eletrotécnica; instrumentação; manutenção; manutenção mecânica; mecânica; mecatrônica; metalurgia; plásticos; química; química industrial; robótica ou segurança do trabalho e soldagem .

Salário: não informado

Inscrições: até 3 de setembro pelo site da Braskem

Diebold Nixdorf – estágio

O programa oferece 33 vagas para as cidade de São Paulo e Indaiatuba para estudantes de engenharia, ciências da computação, economia, administração, direito, marketing, entre outras áreas. É necessário que os candidatos tenham formação prevista para dezembro de 2020 e nível intermediário de inglês.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: até 6 de setembro pelo site VAGAS

Eaton – estágio

São 80 vagas distribuídas entre as unidades de Caxias do Sul (RS), Guaratinguetá (SP), Mogi Mirim (SP), Porto Feliz (SP), São Jose dos Campos (SP) e Valinhos (SP). Dependendo da posição, os estudantes precisam ter entre o nível básico e avançado de inglês. Entre as oportunidades, a empresa procura por alunos de graduação de Ciência da Computação, Comunicação e Marketing, Direito, Jornalismo, Relações Internacionais e Engenharias.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de setembro pelo site do programa

Alpargatas – trainee

Programa oferece 15 vagas para estudantes e recém-formados dos últimos três anos de qualquer curso de humanas e exatas. É necessário ter inglês fluente e alguma experiência profissional (como estágio). O domínio de outros idiomas e experiência internacional são diferenciais.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de setembro pelo site da Cia. de Talentos

Citi – trainee

Podem se candidatar estudantes com formação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, sem restrição de curso, que possuam inglês avançado e disponibilidade para trabalhar na cidade de São Paulo.

Salário: 6,8 mil reais

Inscrições: até 10 de setembro pelo site da Across

Santander – trainee

Podem se candidatar, formados a partir de dezembro de 2016 e até dezembro de 2018, em todas as áreas de formação e de qualquer faculdade brasileiras. Não há um número específico de vagas: devem ser selecionados entre 20 e 30 candidatos.

Salário: 6,2 mil reais

Inscrições: até 10 de setembro pelo site da Cia. de Talentos.

Mattos Filho – estágio e trainee

Podem participar estudantes de Direito com formação prevista entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Há vagas de estágio, para os escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e de trainee, exclusivamente para São Paulo e Rio de Janeiro. Os aprovados para as vagas de estágio atuarão dedicados a uma prática jurídica com a qual mais se identificam. Os trainees realizarão job rotation entre Contencioso e Arbitragem, Societário e Tributário, além de uma quarta prática à escolha do estudante durante o primeiro ano de trabalho no escritório.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 10 de setembro pelo site da Cia de Talentos.

Facebook – estágio

Programa procura estudantes das áreas de humanas e exatas para trabalhar nas áreas de Vendas – High Value e Programs & Operations, na sede da rede social em São Paulo. Os estudantes devem ter formação prevista entre dezembro de 2019 e julho de 2020 e bons conhecimentos de inglês. Leia mais sobre o programa.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da Cia. de Talentos

Whirlpool – estágio e trainee

A dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid está com inscrições abertas para o Programa Jovens Talentos 2018/2019 e busca, em todo o País, estudantes e recém-formados para ocupar vagas de estágio e trainee. Os selecionados poderão atuar nas regiões onde a empresa possui unidades, em São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville (SC).

Para o programa de trainee, podem se candidatar estudantes que se formaram entre dezembro de 2015 e dezembro de 2018, em todos os cursos de bacharelado, exceto área da saúde. São requisitos o conhecimento avançado em inglês, disponibilidade para possíveis mudanças de localidade e identificação com os valores da companhia.

As vagas de estágio são para estudantes de graduação que estejam no penúltimo ou último ano do curso, em todas as áreas de atuação.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site Jovens Talentos O prazo é até 12 de setembro para trainee e para estágio as inscrições ficam abertas o ano todo

Saint-Gobain – trainee

O programa oferece 34 vagas em diversas áreas da empresa, com oportunidades em São Paulo, Caieiras, Capivari, Mauá, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Jandira, Jundiaí, São Vicente, Sumaré, Rio de Janeiro e Barra Mansa. É necessário nível avançado e fluente de inglês, disponibilidade para mudança de cidade e ter concluída a graduação há no máximo dois anos nas áreas de humanas e exatas.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da empresa

Cultura Inglesa – trainee

As vagas são para atuar nas áreas de acadêmico, financeiro, gente e gestão, mercado, operações, soluções educacionais e tecnologia da informação e os candidatos devem ter graduação concluída em qualquer curso superior. As oportunidades são para a Cultura Inglesa do RJ, ES, GO, RS e DF.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de setembro pelo site da Cultura Inglesa ou Vagas.com

Ensina Brasil – trainee

O Programa de Desenvolvimento de Lideranças é para jovens com curso superior completo (bacharelado ou licenciatura) ou que estejam para se formar em dezembro de 2018. Os selecionados vão ter formação inicial em práticas pedagógicas, sistema educacional, e desenvolvimento de habilidades de liderança. Depois disso vão trabalhar por 2 anos como professores remunerados de escola pública em período integral dando aula em disciplina relacionada à sua área de formação nas cidades de Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Caruaru (PE), Vitória (ES), Vila Velha (ES), Cariacica (ES) e Serra (ES).

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de setembro pelo site EstágioTrainee.com

Lojas Quero-Quero – trainee

Programa oferece oportunidades para trabalhar na matriz da empresa em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Todas as graduações são aceitas, mas há preferência por Engenharias, Economia e Administração. É necessário inglês avançado e formatura prevista entre 2016 e 2018.

Salário: Não informado. Benefícios, como Plano de Participação nos Resultados e refeitório no local

Inscrições: até 15 de setembro pelo site

Lojas Americanas – trainee

As vagas são para trabalhar no Rio de Janeiro, mas candidatos de todo o país podem concorrer, desde que tenham disponibilidade para morar na cidade. Os interessados devem ainda ser formados entre julho de 2016 e dezembro de 2018 nos cursos: Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciências Contábeis; Ciência da Computação; Ciências Econômicas; Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, e Marketing; Direito; Física; Engenharias; Estatística; Matemática; Relações Internacionais; Sistemas de Informação; Tecnologia da Informação. Pós-graduação será um diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de setembro pelo site das Lojas Americanas

Logicalis – estágio

São 45 vagas para trabalhar em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Barueri. Para se inscrever, os candidatos devem ter previsão de conclusão de curso entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020 e cursar Administração, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Matemática, Estatística, Sistemas da Informação ou Engenharia – de Telecomunicação, da Computação, Elétrica ou de Produção. Além disso, é necessário inglês intermediário e desejável espanhol.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 16 de setembro por meio do site da Cia de Estágios.

Ambev – trainee

Programa procura por universitários de todo o Brasil e de qualquer curso, com formação prevista até o final de 2018 ou com até 2 anos de formado. Os candidatos devem ter inglês fluente e disponibilidade para viajar ou residir em outros estados. Conheça mais sobre o programa.

Salário: 6.400 reais

Inscrições: até 16 de setembro pelo site da Ambev

Suzano Papel e Celulose – estágio e trainee

A empresa seleciona para seus programas de estágio e de Jovens Engenheiros, que começam em janeiro do ano que vem, com vagas em diversos estados.

Para Programa Jovens Engenheiros, podem se candidatar graduados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 em qualquer curso de engenharia. Nível de inglês avançado e disponibilidade para viagens e mudanças de estado ou cidade são requisitos.

Para o programa de estágio, são buscados universitários com conclusão da graduação prevista para o período entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, nos cursos de Administração, Agronomia, Astronomia, Biologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Serviço Social e Sistemas da Informação. Nível de inglês a partir de intermediário e disponibilidade para trabalhar entre 20 e 30 horas por semana são requisitos.

Salários: não informado.

Inscrições: até 17 de setembro para estágio pelo site da Cia. de Talentos e até 18 de setembro para o Programa Jovens Engenheiros também pelo site da Cia. de Talentos

Ingredion – estágio

A empresa está com 20 oportunidades de trabalho para as áreas de Engenharia, Produção, Manutenção, Logística, Suprimentos, Comércio Exterior, RH, Comunicação Interna, Atendimento ao Cliente, Garantia da Qualidade, Finanças e Auditoria nas cidades de São Paulo e Mogi Guaçu (SP), Balsa Nova (PR) e Cabo de Santo Agostinho (PE).

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de setembro pelo site da Ingredion

Tetra Pak – estágio e trainee

Para o programa Futuro Talentos, com 13 vagas voltadas para recém-formados e estudantes universitários e de nível técnico com formação até dezembro de 2018, serão aceitos formados em engenharias de Alimentos, Produção, Mecânica, Elétrica, Controle e Automação, Química, Industrial, Computação, Mecatrônica, Materiais, Administração de empresas, Economia e áreas correlatas; e/ou com nível técnico em Mecânica, Elétrica, Eletroeletrônica, Mecatrônica ou Automação. É pré-requisito ter nível avançado de inglês.

No programa de estágio, com 40 vagas, para serão aceitos estudantes universitários e de nível técnico do penúltimo e último ano, de diversos cursos, como de Engenharias, Comunicação e Administração, com inglês avançado e bons conhecimentos em pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de setembro pelo site da empresa

Vetor Brasil – trainee

Programa seleciona jovens talentos para trabalhar com gestão pública em órgãos de todos os estados brasileiros. Não há limite de idade e nem restrição por curso, mas os candidatos precisam estar formados ou ter previsão de conclusão até 31 de março de 2019.

Salário: média de 4 mil reais, variando para cada órgão do governo

Inscrições: até 27 de setembro pelo site do Vetor Brasil

White Martins – estágio

O programa oferece 40 vagas em unidades da empresa na Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo para estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Economia, Engenharia (Mecânica, Química e de Produção) e Direito. É necessário ter conhecimentos em inglês e informática.

Salário: bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, auxílio transporte e ticket refeição

Inscrições: até 28 de setembro no site da empresa

Mercedes-Benz – estágio

Neste ano, serão 130 vagas para as unidades de São Bernardo do Campo, Campinas e Iracemápolis, no Estado de São Paulo, Juiz de Fora, em Minas Gerais, e também para os escritórios de vendas em Mauá, região metropolitana de São Paulo, e de Betim, cidade mineira. É preciso estar cursando o penúltimo ou último ano de graduação em cursos que envolvam as áreas de engenharia, pesquisa e desenvolvimento; produção e áreas correlatas; recursos humanos; compras; vendas & marketing; finanças & controlling e tecnologia da informação. Também é necessário inglês nível intermediário e desejável conhecimento em alemão e/ou espanhol.

Salário: não informado. Benefícios: auxílio transporte, ônibus fretado, restaurante no local, assistência médica gratuita, seguro de acidentes pessoais e o Clube Estrelas de Vantagens (desconto em diversas instituições de ensino parceiras).

Inscrições: até 15 de outubro pelo Vagas.com

Getnet – estágio

A Getnet, empresa de tecnologia do grupo Santander, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio. São 30 vagas – em São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Campo Bom (RS). Para participar, é preciso estar matriculado no Ensino Superior em cursos de exatas e humanas, com formação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. Importante ter nível intermediário do pacote office. Será considerado diferencial domínio nos idiomas de inglês e/ou espanhol.

Salário: não informado

Inscrições: Para as vagas em São Paulo o prazo é 16 de outubro. Para as vagas de Porto Alegre o prazo é 17 de outubro. Sempre pelo site Getnet

Sotreq- estágio

As oportunidades são para Sotreq e Somov e estão distribuídas em quatro regiões do país (Norte, Nordeste, Sudeste e Centro Oeste) para estudantes com formação prevista para dezembro 2020 nas áreas de Engenharia (Mecânica, Elétrica, Eletrônica Mecatrônica, Automação, Ambiental, Agrícola, Engenharia de Produção), Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Relações Internacionais, Logística, Marketing, Design Instrucional, Design Gráfico, Comunicação, Publicidade e Propaganda, Marketing, Marketing Digital e Relações Públicas. Inglês intermediário, pacote Office e disponibilidade para estágio com carga horária de 6 horas são requisitos. A companhia oferece bolsa auxílio compatível ao mercado, refeição, plano de saúde, vale transporte e seguro de vida.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Sotreq. O prazo não foi informado

Mexichem Brasil – estágio

São 45 vagas para trabalhar nas unidades de Anápolis (GO), Joinville (SC), Ribeirão das Neves (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Suape (PE) e Sumaré (SP). Podem participar da seleção estudantes a partir do 3º semestre e até o penúltimo ano do ensino superior, ou a partir do 2º semestre do ensino técnico. Inglês intermediário é um requisito.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site Soulan O prazo não foi informado.

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo pelo site do Vagas

Raízen – estágio

Para estudantes dos cursos de administração, agronomia, análise de sistemas, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, direito, engenharias (todas), estatística, marketing, matemática, pedagogia, psicologia, química, relações internacionais, sistemas de informação e tecnologia da informação, com formação entre dez/2018 a jul/2020. As vagas estão localizadas nos estados do Amazonas, Bahia, DF, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Salário: não informado.

Inscrições: abertas o ano todo e podem ser feitas pelo site

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga