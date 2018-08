Citi busca trainees: salário é de R$ 6,8 mil e seleção usa currículo-cego

São Paulo – O Citi está recrutando recém-formados e formandos de qualquer curso superior para o seu programa de trainees, que oferece salário de 6,8 mil reais.

Podem participar da seleção estudantes com formação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, que tenham nível de inglês avançado e que possam trabalhar na cidade de São Paulo.

Na inscrição, os candidatos não vão informar dados como gênero, idade, nome da faculdade, ou seja, a seleção utiliza o chamado currículo cego, tendência mais forte no recrutamento de países da Europa, mas que já começa a ganhar empresas adeptas aqui no Brasil.

O objetivo deste tipo de seleção é evitar que um viés inconsciente (um tipo sutil de preconceito) dos entrevistadores prejudique ou favoreça algum candidato. Na Europa, muitas empresas utilizam seleções assim para evitar discriminação com imigrantes. Já faz 4 anos que, na França, toda empresa com mais de 50 funcionários é obrigada por lei a usar o modelo do “CV cego”.

Na seleção de trainees do Citi, apenas o ano de formação na faculdade será informado pelos universitários. Os dados pessoais dos candidatos também não serão divulgados durante os testes online e o questionário de comportamental.

Nas etapas seguintes, os selecionados terão que enviar vídeos em inglês respondendo a questões sobre atualidades, participarão de dinâmicas de grupo online, painel presencial com resolução de cases de negócio, envolvendo o banco e também haverá uma etapa com entrevistas feitas pelos gestores do banco.

Os aprovados no programa de trainee vão passar por diferentes áreas do banco e vão participar de projetos específicos, acompanhados por tutores e pela área de RH.Além de 14 salários de 6,8 mil reais por ano, o banco oferece PLR (Participação nos Lucros e Resultado), verba para bem-estar e qualidade de vida, previdência privada, assistência médica e odontológica, vale-alimentação, vale-refeição (ou subsídio no restaurante interno), vale-transporte, auxílio-creche e seguro de vida.