Cidade do Canadá abre 430 vagas de emprego e recruta brasileiros

São Paulo – A região de Quebec, no Canadá, quer atrair brasileiros e deu início a mais uma missão virtual de recrutamento. Nesta edição, além de profissionais, estudantes e pesquisadores também encontram oportunidades de bolsas-de-estudo.

Nos últimos anos, mais de 500 brasileiros se estabeleceram na cidade de Quebec para trabalhar, recrutados por meio de inciativas como essa, promovida pela Québec International, que é a agência de desenvolvimento econômico local.

“Mais do que nunca o Brasil é um território prioritário para nossas ações. Por isso, na missão de recrutamento on-line, apesar de ter uma abrangência mundial, o Brasil é um dos territórios mais visados pelas empresas de Quebec, por conta da qualidade dos perfis profissionais brasileiros”, diz Sara Tapia a diretora de mobilidade internacional da agência. A facilidade de adaptação à cultura de Quebec é também uma vantagem competitiva que as empresas enxergam nos brasileiros.

As inscrições para participar do processo seletivo desta missão vão até o dia 11 de agosto pelo site Québec En Tete. Profissionais podem se candidatar a 430 vagas temporárias de trabalho disponíveis em 21 empresas. As oportunidades são sobretudo para atuar nos segmentos de tecnologia da informação, jogos virtuais, saúde e manufatura.

Falar francês é um requisito para os interessados em morar em Quebec, já que essa é a língua oficial da província, e o nível proficiência exigido pode variar de uma vaga para outra. Algumas empresas também exigem conhecimento de inglês.

Os contratos são válidos por períodos de 1 a 3 anos, mas podem ser renovados de acordo com a necessidade do empregador. Os selecionados vão receber apoio dos empregadores para os trâmites de imigração. De acordo coma agência Quebec Internacional, os contratados terão salário, carga horária e benefícios sociais idênticos àqueles oferecidos a profissionais canadenses.

Os pré-selecionados farão entrevistas online, via Skype, entre os dias 9 e 20 de setembro com os gestores das vagas a que se candidataram.

Oferta de bolsas-estudo de até 40 mil dólares canadenses

A novidade desta missão é a oferta de bolsas-de-estudo. Serão selecionados estudantes para 13 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Os cursos disponíveis são nas áreas de saúde, ciências biológicas, química,geografia, oceanografia e meio ambiente.

Os valores das bolsas vão de 15 mil a 40 mil dólares canadenses. Cada dólar canadense valia, 2,88 reais, segundo a cotação do dia 15 de julho.

Os interessados nas bolsas devem fazer o mesmo procedimento dos profissionais que vão se candidatar a uma das vagas de trabalho. Preencher o perfil no site Quebec Em Tête e então escolher a bolsa desejada.

Os programas de pós-doutorado são para pesquisas em: cuidados e serviços primários; pesquisa orientada ao paciente, ciências da saúde, bioestatística ou epidemiologia.

Para doutorado, há bolsas em programas de ciências ambientais, ciências sociais, ciências da saúde, bioestatística ou epidemiologia.

Em nível de mestrado a oferta é para bolsas nos programas de ciências sociais, ciências da saúde, bioestatística ou epidemiologia; bioprocessos e materiais; oceanografia; gestão da vida selvagem e do habitat; desenvolvimento regional e territorial.