Cia de Talentos cria método para medir potencial de liderança

Por Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Não há nada melhor que iniciar o ano com o pé direito, não é mesmo? Poder agradecer a todos que nos ajudaram na construção de uma ferramenta que vai possibilitar aos profissionais uma construção de carreira a partir de seus propósitos e objetivos de vida, é, sem dúvida, uma grande entrada em 2018.

Para refrescar a memória, vou explicar sobre o que eu estou falando. No texto “É possível medir o potencial de liderança de uma pessoa?”, contei que um time multidisciplinar de inovadores da Cia. de Talentos estava trabalhando para responder uma pergunta inquietante: se era possível medir o potencial de liderança de uma pessoa. Nosso time tentava encontrar essa resposta por meio de uma metodologia que ainda estava em construção: o Volt. Na época, o Volt estava na fase de ampliação de dados e, portanto, convidei quem estivesse disposto a participar dessa construção a realizar o teste piloto. Fiquei muito feliz com os retornos que tivemos e graças à participação de vocês que me leem nosso projeto foi adiante.

Hoje, estou aqui para abrir o ano contando que o Volt está em uma versão pós-piloto. Todas as 690 pessoas que nos ajudaram nessa construção receberão, ao longo desse mês, um retorno individualmente. O que eu posso dizer, até agora, é que conseguimos com o piloto perceber aspectos psicofísicos que diferenciam o grupo dos líderes de pessoas e dos não líderes de pessoas. O Volt avalia aspectos psicofísicos que não dão a possibilidade de manipulação ou interpretação subjetiva dos resultados, ou seja, existe uma referência numérica para cada perfil de liderança. Desta forma, agrega às avaliações tradicionais um novo olhar para características anteriormente ignoradas e, portanto, pode ser usado como complemento importante nos processos de contratação, promoção e assessment de liderança.

Quer um exemplo do que isso tudo significa? Vamos lá. Para quem tem como resultado tensão para liderança de 110v, o Volt aponta que essa pessoa tem como potência profissional liderança de projetos, domínio de uma técnica ou foco de referência em algum método ou produto. Frente a isso, seus pontos de melhor desempenho no Volt são: controle de impulsos na tomada de decisão, capacidade de atenção voluntária, além de foco e atenção aos detalhes. Por outro lado, quem tem como resultado a tensão de 220v, a potência profissional está justamente em liderar pessoas, influenciar e ser uma referência para garantir alinhamento de objetivos e cumprimento dos resultados. Para esses profissionais os pontos de melhor desempenho no Volt são: capacidade de análise e visão do todo, comprometimento com a qualidade da tarefa, antecipação aos problemas e foco nos resultados.

Um ponto de muita importância e que vale ser reforçado aqui é que os resultados apontados pelo Volt não são um atestado de perfeição ou prontidão para cargos de liderança. O Volt é uma referência de voltagem para liderança, ou seja, o assessment aponta as diferenças nos aspectos psicofísicos dos profissionais com potencial para líder de pessoas e aqueles com potencial para uma liderança mais situacional ou uma referência técnica na sua área ou conhecimento. Resumindo: não existe melhor ou pior, mas, sim aspectos e desenvolvimentos diferentes.

E, com essa notícia, não apenas agradeço a todos que nos ajudaram nessa construção, mas também cumpro minha promessa de trazer esse retorno para vocês. Que este seja um ano muito potente para todos nós!