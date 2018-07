Cerca de 6 mil pessoas fazem fila por emprego no centro de SP

São Paulo – Cerca de 6 mil pessoas foram na manhã desta segunda-feira, 16, à sede do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, na região do Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo, em busca de uma das 1,8 mil vagas que estão sendo oferecidas por empresas do setor.

As primeiras pessoas chegaram ao local ainda no domingo, dia 15, a partir das 23h30, segundo informou o presidente do sindicato e da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah. “Nunca vi tanta gente aqui antes”, disse.

Foram distribuídas senhas e, no início da tarde, os organizadores passaram a informar às pessoas que tinham senhas acima do número 3 mil a retornarem em outro dia. Com a procura acima das expectativas – eram esperadas 5 mil pessoas – a central decidiu prorrogar o “mutirão do emprego”, como é chamado o evento, para a semana toda. O atendimento desta segunda se encerra às 17h.

O mutirão é uma parceria inédita da UGT com várias empresas para oferecer as vagas. Em troca, a entidade pretende sindicalizar a maioria dos trabalhadores que conseguirem emprego e, com isso, obter recursos com mensalidades de associados para se manter após a reforma trabalhista, que acabou com a obrigatoriedade do imposto sindical.

“Essa é uma resposta à reestruturação que estamos fazendo para continuar com nosso trabalho sindical”, afirmou Patah. Segundo ele, a sindicalização será voluntária, mas, ao chegar ao sindicato o interessado em uma vaga receberá folhetos, assistirá filmes e será abordado por sindicalistas em um trabalho de convencimento. “Vamos mostrar a estrutura que oferecemos, com médicos, dentistas, lazer”, explicou.

O atendimento será feito das 9h às 17h na sede do sindicato, ao lado da estação do metrô Anhangabaú. O grupo Pão de Açúcar terá mil vagas a serem preenchidas. Também estão com oferta de empregos a Droga Raia/Drogasil (25 vagas), Supermercado Hirota (11), Telhanorte (360), Calçados Clovis (22), Carrefour (85), Include Quality (70 para jovens aprendizes), Supermercado da Praça (30), Santil (3), Makro Atacadista (20) e outras (200).

Há vagas para diversas cidades da Grande São Paulo – inclusive para pessoas com deficiência – para os cargos de vendedor, atendente, auxiliar, assistente de RH, analista, motorista, cozinheiro, operador de caixa, repositor, estoquista, recepcionista, agente de fiscalização e balconista, entre outras.