Entrar no Google sem experiência prévia em engenharia, marketing, vendas ou TI é possível se você se candidatar a uma vaga na área de Global Customer Experience.

O setor, uma central de atendimento voltada para as pequenas e médias empresas (PMEs), é hoje a principal porta de entrada para quem quer fazer carreira na gigante de tecnologia. Entre os 150 integrantes do time, há de tudo: economistas, turismólogos e especialistas em relações internacionais. Além de graduação e inglês fluente, os pré-requisitos são didática e empatia. “A parte técnica a gente ensina”, diz Ricardo Figueiredo, líder de relacionamento com o cliente do Google.

Para rea­lizar os cerca de 6 500 atendimentos semanais, via chat, telefone ou e-mail, os profissionais fazem até imersão nos Estados Unidos. Além disso, passam só metade da jornada atendendo. A outra é dedicada ao desenvolvimento de projetos para melhorar a experiência do cliente, o que lhes dá uma visão estratégica e holística da companhia.

Não à toa, 30% migram anualmente para outros times dentro do Google ou para os escritórios de outros países. “Mandamos gente para Dublin, Singapura, Sydney, Buenos Aires e até para Mountain View [sede do Google, na Califórnia]”, diz o executivo. Embora os salários não sejam altos, os benefícios incluem bônus anual, plano de saúde premium, academia grátis e ações da empresa.