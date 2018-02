Carreira em vendas pode pagar até R$ 650 mil por ano no Brasil

São Paulo — A temperatura do mercado de trabalho em vendas e marketing no Brasil deve aumentar com a retomada econômica do país — mas em fogo baixo. Depois de um ano difícil, com poucos incentivos para o consumo, a expectativa é que área passe por um processo de lenta recuperação nos próximos meses.

A remuneração para carreiras nesse setor deve permanecer estável neste ano, segundo uma nova pesquisa salarial feita pela consultoria de recrutamento Robert Walters. Para posições com contratos de curto prazo, contudo, é possível conquistar remunerações competitivas se você demonstrar habilidades altamente valorizadas, como experiência internacional e fluência em idiomas.

O estudo avalia que, em 2017, a área de vendas não apresentou resultados animadores, exceto em setores como agronegócio, bens de consumo, varejo e engenharia. Apesar da expectativa de crescimento neste ano, os salários no mercado brasileiro em geral devem variar pouco, com algumas exceções em TI.

Perfis mais procurados

Nesse contexto, a maioria das empresas abriu vagas para pessoas capazes de reduzir os custos da operação e impulsionar a receita. “Com a crise, ganhou destaque o profissional mais consultivo, que não apenas tem conhecimentos técnicos, mas que também consegue agregar valor”, afirma o estudo.

Os perfis mais demandados em vendas são aqueles voltados para inteligência, estratégia e planejamento comercial, com forte orientação para resultados, diz Carla Vyborny, gerente das áreas de vendas, marketing e recursos humanos da Robert Walters Brasil.

“Em outros casos, as empresas muitas vezes exigem que os candidatos já tenham uma carteira de clientes significativa, com o objetivo de gerar receita em curto espaço de tempo”, afirma ela.

Já as carreiras mais promissoras em marketing refletem a transformação digital do mercado: a maior parte dos empregadores busca profissionais com experiência em estratégias online e offline. Outra tendência é a queda da terceirização.

Segundo o relatório da Robert Walters, a área de trade marketing está absorvendo cada vez mais candidatos, sobretudo para posições de alto escalão.

“O profissional de marketing de produto também tem sido bastante requisitado, principalmente para bens de consumo e meios de pagamento e fidelidade”, diz Vyborny. “O mercado das fintechs cresce a cada dia e necessita de um background em desenvolvimento de produtos, inovação e visão 360°.

Salários anuais — de 119 mil a 650 mil reais

O relatório de 2018 da Robert Walters apresenta a previsão de remuneração anual para 15 cargos em vendas e marketing no Brasil. Os valores excluem benefícios e bônus.

O cargo mais bem pago da área neste ano deve ser o de diretor de vendas. Para profissionais com mais de 12 anos de experiência, a remuneração esteve na faixa que vai de 533 mil a 600 mil reais anuais em 2017. Este ano, o salário anual deve oscilar entre 560 mil e 650 mil reais.

Confira as faixas salariais indicadas pelo estudo da Robert Walters:

1. Gerente de relacionamento

Gerente de relacionamento Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência – – 8 a 12 anos de experiência 339 mil a 442 mil reais – Mais de 12 anos de experiência 450 mil a 570 mil reais –

2. Gerente de contas

Gerente de contas Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 213 mil a 259 mil reais 222 mil a 270 mil reais 8 a 12 anos de experiência 266 mil a 335 mil reais 277 mil a 349 mil reais Mais de 12 anos de experiência 293 mil a 360 mil reais 305 mil a 375 mil reais

3. Coordenador de área

Coordenador de área Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 133 mil a 159 mil reais 139 mil a 166 mil reais 8 a 12 anos de experiência 170 mil a 213 mil reais 177 mil a 222 mil reais Mais de 12 anos de experiência 200 mil a 266 mil reais 208 mil a 277 mil reais

4. Gerente regional de vendas

Gerente regional de vendas Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 133 mil a 160 mil reais 139 mil a 167 mil reais 8 a 12 anos de experiência 146 mil a 186 mil reais 152 mil a 194 mil reais Mais de 12 anos de experiência 213 mil a 293 mil reais 222 mil a 305 mil reais

5. Gerente de vendas

Gerente de vendas Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 133 mil a 160 mil reais 139 mil a 167 mil reais 8 a 12 anos de experiência 173 mil a 226 mil reais 180 mil a 235 mil reais Mais de 12 anos de experiência 226 mil a 266 mil reais 235 mil a 277 mil reais

6. Gerente de planejamento comercial

Gerente de planejamento comercial Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 160 mil a 193 mil reais 167 mil a 208 mil reais 8 a 12 anos de experiência 180 mil a 230 mil reais 187 mil a 240 mil reais Mais de 12 anos de experiência 240 mil a 300 mil reais 250 mil a 392 mil reais

7. Diretor de planejamento comercial

Diretor de planejamento comercial Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 270 mil a 380 mil reais 280 mil a 292 mil reais 8 a 12 anos de experiência 380 mil a 460 mil reais 395 mil a 480 mil reais Mais de 12 anos de experiência 470 mil a 600 mil reais 489 mil a 624 mil reais

8. Diretor de desenvolvimento de negócios

Diretor de desenvolvimento de negócios Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 155 mil a 200 mil reais 162 mil a 208 mil reais 8 a 12 anos de experiência 200 mil a 239 mil reais 208 mil a 249 mil reais Mais de 12 anos de experiência 266 mil a 320 mil reais 277 mil a 333 mil reais

9. Gerente de desenvolvimento de negócios

Gerente de desenvolvimento de negócios Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 160 mil a 193 mil reais 167 mil a 208 mil reais 8 a 12 anos de experiência 180 mil a 230 mil reais 187 mil a 240 mil reais Mais de 12 anos de experiência 240 mil a 300 mil reais 250 mil a 392 mil reais

10. Gerente de distrito

Gerente de distrito Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 186 mil a 240 mil reais 194 mil a 250 mil reais 8 a 12 anos de experiência 220 mil a 253 mil reais 228 mil a 263 mil reais Mais de 12 anos de experiência 239 mil a 293 mil reais 249 mil a 305 mil reais

11. Gerente de inteligência comercial

Gerente de inteligência comercial Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 133 mil a 173 mil reais 139 mil a 180 mil reais 8 a 12 anos de experiência 160 mil a 200 mil reais 166 mil a 208 mil reais Mais de 12 anos de experiência 195 mil a 269 mil reais 203 mil a 280 mil reais

12. Diretor de vendas

Diretor de vendas Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 360 mil a 427 mil reais 380 mil a 445 mil reais 8 a 12 anos de experiência 450 mil a 500 mil reais 480 mil a 520 mil reais Mais de 12 anos de experiência 533 mil a 600 mil reais 560 mil a 650 mil reais

13. Gerente nacional de vendas

Gerente nacional de vendas Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 160 mil a 228 mil reais 166 mil a 237 mil reais 8 a 12 anos de experiência 240 mil a 305 mil reais 250 mil a 318 mil reais Mais de 12 anos de experiência 320 mil a 400 mil reais 333 mil a 486 mil reais

14. Gerente técnico de vendas

Gerente técnico de vendas Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 133 mil a 200 mil reais 140 mil a 200 mil reais 8 a 12 anos de experiência 186 mil a 240 mil reais 193 mil a 250 mil reais Mais de 12 anos de experiência 239 mil a 307 mil reais 249 mil a 320 mil reais

15. Key account