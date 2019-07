Carreira à prova do futuro? 3 ações para se manter relevante no trabalho

São Paulo – “O mundo mudou nos últimos dez anos. Vamos continuar globais, mas vamos competir onde podemos ganhar”. Esta frase do presidente do Deutsche Bank Christian Sewing veio acompanhada de um amplo plano de reestruturação global que prevê cortes de 18 mil profissionais do quadro de funcionários do banco alemão de investimentos.

Na terça-feira, entre lágrimas, demitidos faziam fila frente ao departamento de RH no banco de investimentos em Londres. Alguns profissionais que carregavam envelopes com seus pacotes de rescisão visivelmente abalados, segundo reportagem da Bloomberg.

O clima pesado traz à memória de Elatia Abate, especialista em futuro de trabalho e sócia do Fesa Group em Miami, o ano da última grande crise financeira, em 2008. Foi nessa época que ela se formou no curso de MBA da Booth School of Business, da Universidade de Chicago.

“Em 2008 eu me formei no MBA e muitos dos meus colegas, na última grande crise financeira, que tinham oferta em bancos de investimentos, tiveram as ofertas de emprego rescindidas”, diz.

Em meio ao momento assustador e incerto, aqueles profissionais que demonstraram resiliência e protagonismo conseguiram virar o jogo mais rápido no mercado de trabalho.

Estas duas virtudes na visão da especialista, são indispensáveis para se ter uma carreira à prova do futuro. “Ter uma carreira à prova do futuro nada mais do que é ser resiliente na tua carreira, independente do que estiver acontecendo no mercado, na economia”, explica no vídeo abaixo.

