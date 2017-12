Cargo mais valorizado na área de seguros paga até R$ 12 mil

Desde 2014, com a entrada em vigor da Lei Anticorrupção, que pune empresas envolvidas em práticas ilícitas, as seguradoras estão se adaptando a procedimentos mais rigorosos, o que intensifica a procura por profissionais com perfil técnico. “A s companhias estão sedentas por pessoas com boa formação acadêmica”, diz Ana Carla Guimarães, gerente de recrutamento da Robert Half.

Além disso, a previsão de uma retomada gradual de grandes obras de infraestrutura faz com que surjam posições para especialistas em avaliação de riscos de engenharia.

Muitos fundos de investimento também estão criando as próprias corretoras de seguros. Para se sobressair, além de uma boa formação, o profissional ideal deve ter jogo de cintura, boa comunicação e visão estratégica.

Um levantamento da consultoria mostra os cargos na área de seguros com remuneração em alta e em baixa. Veja a seguir: