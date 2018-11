Canadá recruta brasileiros interessados em trabalhar e morar lá

São Paulo – Brasileiros que trabalham das áreas de TI, saúde e usinagem que falem francês têm boas chances de carreira na província de Québec, no Canadá. Empresas da cidade de Quebec têm 200 vagas abertas e, por isso, a agência de Desenvolvimento Econômico da cidade de Québec – Québec International­ está promovendo a segunda missão de recrutamento virtual deste ano, com foco em profissionais da América Latina, Europa e Norte da África.

As inscrições abertas até o dia 6 de janeiro de 2019. Os currículos devem ser cadastrados pelo site Quebec em Tete. A agência de desenvolvimento já fez duas missões de recrutamento no Brasil só em 2018: uma presencial no mês de abril e outra com recrutamento virtual como essa. Na de abril, foram 100 brasileiros contratados.

“Na missão virtual em setembro deste ano, recebemos candidatos de 90 países, mas 25% dos candidatos escolhidos pelas empresas para passar as entrevistas foram brasileiros”, diz Janaina Kamide, conselheira em atração de talentos da Québec International.

A partir de amanhã e até o dia 5 de dezembro, equipes da Québec internationale do Ministério de Imigração do Québec promovem palestras informativas em São Paulo (SP), Campinas (SP) e Curitiba (PR), para esclarecer dúvidas sobre o mercado dessa região canadense, que é a única em que se fala francês. No site do ministério é possível fazer a inscrição para participar das palestras.

Contratos de trabalho oferecidos são temporários

Os contratos oferecidos pelas companhias são temporários e variam entre um e três anos, com possibilidade de renovação dependendo da demanda de cada empresa. Os selecionados vão receber suporte das empresas contratantes para todos os trâmites e gastos do processo de imigração.

Tecnologia lidera em número de oportunidades e as profissionais que dominem Java, C#, C++, .Net, BI, SAP, Microsoft SharePoint, Cobol, visual studio são os mais procurados.

Na área de saúde, as vagas são para enfermeiros. Já as empresas do setor de usinagem buscam montadores soldadores, mecânicos industriais, eletromecânicos, operadores de máquinas CNC e mecânicos de caminhão.

A seleção é inteiramente online

O currículo em francês deve ser cadastrado no site Quebec em Tête, gratuitamente, onde estão publicadas as vagas. Após a triagem, os profissionais poderão ser chamados para entrevistas com gestores das empresas, realizadas por videoconferência no Skype entre os dias 18 de fevereiro e 1º de março de 2019.