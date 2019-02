Canadá abre inscrições para brasileiros que querem morar e trabalhar lá

São Paulo – Analistas, desenvolvedores, programadores, profissionais de mais áreas de tecnologia da informação, incluindo que trabalha com jogos virtuais, especialistas em enfermagem, indústria alimentícia, mecânica e eletromecânica estão na mira do recrutamento organizado pela agência de desenvolvimento econômico da cidade de Quebéc, no Canadá

Falar francês é um requisito, já que é o idioma oficial da província de Québec. São 400 vagas lançadas em mais uma missão de recrutamento da agência Quebec International, as inscrições já estão abertas e vão até o dia 17 de março. Especialistas em inteligência artificial, arquitetos de sistema e engenheiros e enfermeiros também estão na lista de profissões requisitadas.

Segundo estudos da Emploi-Québec (Agência de Empregos do Governo do Québec), cerca de 70 mil cargos ficarão vagos nos próximos cinco (5) anos nesta região do Canadá. As áreas de TI, saúde e de automação industrial são as mais promissoras.

Os detalhes dos cargos e requisitos técnicos das oportunidades estão na plataforma Quebec na Cabeça mantida pela agência, e as candidaturas também são feitas por lá. No site também há o diagrama de correspondências de formação acadêmica entre o sistema de ensino brasileiro e o do Canadá, para ajudar a elaborar o currículo em francês.

Quem não encontrar nenhuma vaga que corresponda ao seu perfil ainda assim pode deixar o currículo no banco de candidaturas espontâneas do site acessado pelos empregadores da cidade.

Apesar da dificuldade de muita gente em falar francês, brasileiros são profissionais disputados pelas empresas de Quebec pela facilidade e adaptação à cultura local. Diversas missões de recrutamento virtuais e presenciais focadas em recrutar mão de obra brasileira qualificada têm sido organizadas pela Quebec Internacional nos últimos anos.

Recrutadores estarão no Brasil para entrevistar os candidatos

No próximo mês de abril, a missão de recrutamento da Quebec International, que inclui gestores de 18 empresas contratantes, desembarca no Brasil para fazer as entrevistas presenciais em São Paulo (SP) com os pré-selecionados pela agência. Os encontros estão previstos para os dias 27 e 28 de abril.

Os candidatos aprovados no processo seletivo vão assinar um contrato e a empresa ficará responsável pelos trâmites iniciais de imigração e obtenção do visto.