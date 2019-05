BTG Pactual recruta em programa só para mulheres e aceita todos os cursos

São Paulo – Estudantes universitárias interessadas em trabalhar no mercado financeiro podem se inscrever até o dia 19 de maio no programa Inside BTG Pactual. Não restrição de curso ou de faculdade.

São 10 vagas e as selecionadas vão participar de programa de mentoria com as sócias do banco e fazer um mês de estágio na sede do banco em São Paulo, durante o mês de julho.

Além de fortalecer a rede de contatos profissionais e participar de encontros individuais de mentoria, as selecionadas também terão a oportunidade de desenvolver as habilidades necessárias para trabalhar no mercado financeiro.

O programa dura 6 semanas e as universitárias vão aprender mais sobre temas como macroeconomia, contabilidade, valuation. O processo seletivo é composto por teste online e painel.

Nesta semana, EXAME divulgou com exclusividade o ranking das 50 empresas consideradas empregadoras ideais por universitários brasileiros e o BTG Pactual ficou em 44º lugar, entre os estudantes de administração. A pesquisa ouviu 6.078 respondentes em 123 universidades, indica a indústria bancária é a área mais atraente.