BTG Pactual dá prêmios de até R$ 25 mil para vencedores de concurso

O banco de investimentos global BTG Pactual lançou a segunda edição do Stratsphera Challenge, competição focada em Algo Trading. O conceito descreve uma modalidade de investimento que utiliza algoritmos para automatizar a análise de dados e tomada de decisão. Os vencedores levam de 25 mil a mil reais, dependendo de sua colocação.

Qualquer um pode participar do concurso de algoritmos, contanto que se inscreva na plataforma. Até 14 de novembro, os participantes podem criar e testar diferentes algoritmos de investimento contando com as bases de dados disponibilizadas no site.

Algo Trading (ou algorithmic trading, ou automated trading) é uma nova tendência do mercado financeiro, presente principalmente nos Estados Unidos. Segundo o BTG Pactual, hoje, sete dos 10 maiores fundos americanos já utilizam algoritmos no seu processo decisório.

Um algoritmo é um sistema de regras de negociação, que torna possível processar dados em uma velocidade muito maior do que a capacidade humana permitiria. Além disso, outra vantagem é que retira a subjetividade presente nas decisões tomadas pelos indivíduos.

Como é o concurso de algoritmos (e seu prêmio)

A fim de ajudar a disseminar o conceito de Algo Trading, o concurso de algoritmos do BTG Pactual se apoia em técnicas de gamification. Individualmente, os participantes podem criar e testar algoritmos em Python, que é muito utilizado em análises de dados. Para quem não está familiarizado, a companhia disponibiliza um tutorial sobre a linguagem de programação.

Os algoritmos lançados serão avaliados em 99 cenários simulados e será considerado o melhor aquele que “apresentar uma performance robusta durante a avaliação”, destaca o BTG em sua plataforma.

Dentre os que enviarem seus algoritmos, dez serão premiados em dinheiro. O primeiro colocado receberá 25 mil reais, o segundo, 15 mil reais, e o terceiro, 10 mil reais. Da quarta à décima colocação, os finalistas receberão mil reais, cada, além de terem chance de ganhar 5 mil reais por “algoritmo mais criativo”. Entenda mais sobre o concurso de algoritmos e se inscreva pela plataforma Stratsphera.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar.