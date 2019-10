BRF abre 40 vagas de trainee com salário de R$ 6,5 mil

São Paulo – A BRF está com as inscrições abertas para seu programa de trainee 2020 até o dia 3 de novembro. O salário para os contratados será de R$ 6,5 mil.

A empresa de alimentos oferece 40 vagas para recém-formados entre julho de 2017 e julho de 2019, mas sem colocar limite de idade para os candidatos. Segundo Weliton Roberto Shalabi, líder global de Recrutamento e Transformação de RH da BRF, a empresa quer incentivar a diversidade em sua seleção de trainees.

“Nós buscamos profissionais que eventualmente decidiram trocar de carreira, que estão se reinventando e essas pessoas devem ter acesso a estas oportunidades”, comenta ele.

As vagas estão distribuídas em diversos estados, então os candidatos devem ter disponibilidade para viagens e mudança. Outro requisito é o conhecimento intermediário de inglês.

A empresa dará preferência para profissionais formados nos cursos de medicina veterinária, zootecnia, engenharia agrônoma, engenharia de alimentos, engenharia agronômica, engenharia florestal e economia.

Para o líder, os futuros trainees da empresa devem ser apaixonados pela área, ter agilidade no aprendizado, resiliência, humildade e poder de colaboração e trabalho em equipe. A experiência no cargo trará uma vivência única por dentro da empresa e do setor agropecuário.

“Os nossos programas de desenvolvimento são estruturados para profissionais serem bem sucedidos em suas áreas e o acompanhamento é um diferencial para acelerar o sucesso da companhia, cultivando talentos, que é um dos pilares da estratégia de gente do RH da BRF”, comenta ele.

As inscrições podem ser feita pelo site do programa.