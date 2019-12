Brasileiros estão entre os mais satisfeitos do mundo com seus empregos

São Paulo – Infeliz com seu emprego? Quer encontrar uma nova oportunidades? De acordo com o estudo Workmonitor da Randstad, é provável que a resposta seja “não”.

Na pesquisa, 79% dos entrevistados brasileiros declararam estão satisfeitos com o emprego atual, enquanto apenas 6% dizem estar insatisfeitos.

O Brasil ficou em 5º lugar no ranking de satisfação da Randstad. Para o estudo,foram entrevistados cerca de 400 profissionais de 18 a 65 anos que trabalham de forma remunerada, no mínimo, 24 horas por semana no Brasil e em mais 33 países.

E 41% dos brasileiros consultados não buscam uma nova colocação no mercado de trabalho. Apenas 5% procuram por um novo emprego.

Segundo Fabio Battaglia, CEO da Randstad, o cenário atual da economia no país tem influência no comportamento dos profissionais.

“As incertezas com o futuro do país contribuem para que muitos trabalhadores mantenham o emprego atual e adiem os planos de mudança por conta da instabilidade do mercado”, comenta ele.

Por outro lado, ele também observa uma movimentação das empresas para investir no bem-estar de seus colaboradores.

“As empresas perceberam que o reconhecimento, o bom ambiente corporativo e os benefícios oferecidos são pontos importantes para contribuir com a satisfação do funcionário no trabalho, impactando também positivamente nos resultados da empresa”, diz.

Confira o ranking de satisfação dos países no estudo Workmonitor: