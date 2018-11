Brasil só tem uma universidade no ranking mundial de empregabilidade

São Paulo – Do Brasil, apenas a Universidade de São Paulo (USP) conseguiu aparecer no ranking mundial das 150 melhores instituições de ensino superior no quesito empregabilidade, divulgado hoje pela revista Times Higher Education (THE), em parceria com a consultoria Emerging.

A lista leva em consideração respostas de mais de 7 mil recrutadores e gerentes globais de grandes companhias e a USP despencou de 2017- quando também foi a única brasileira classificada – para 2018: do 75º lugar foi para a 90ª posição.

Além do ranking de 2018, a THE também divulgou a performance por país nos últimos dez anos. Apesar de o topo da lista ser da Harvard University, dos Estados Unidos, seguida pelo também estadunidense CallTech, Simon Baker, editor da THE destaca, em nota, que na última década, as universidades dos Estados Unidos (e do Reino Unido) vêm perdendo posições para universidades europeias e asiáticas.

Em 2011, eram 55 universidades dos Estados Unidos ranqueadas, na edição de 2018, apenas 34 estão entre as 150. No mesmo período o Reino Unido perdeu cinco instituições, conforme mostram os dados da THE:

País Número de universidades no ranking de 2011 Número de universidades no ranking de 2017 Número de universidades no ranking de 2018 Estados Unidos 55 35 34 Alemanha 6 11 13 França 12 12 10 Reino Unido 15 10 10 China 4 7 7 Suíça 6 7 7 Canadá 7 6 6 Holanda 4 5 6 Coreia do Sul 1 4 6 Austrália 5 5 5

A Universidade de Singapura, por exemplo, subiu da 16ª, em 2017, para a 10ª colocação na lista desse ano. A Universidade Técnica de Munique foi da 8ª para a 6ª posição.

Em um mercado de trabalho em constante transformação, as instituições de ensino superior que estimulam a aprendizagem contínua e que desenvolvem também competências comportamentais como adaptabilidade e trabalho em equipe em seus alunos despontam no ranking, segundo Laurent Dupasquier, sócio e gerente da Emerging, afirmou em nota.

Confira o ranking de faculdades completo: