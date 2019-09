Brasil melhora em ranking das melhores universidades do mundo

São Paulo – Mais uma vez a Universidade de Oxford ficou em primeiro lugar no ranking de melhores instituições de ensino superior, divulgado pela revista Times Higher Education (THE). O ranqueamento, um dos mais respeitados do mundo, está na 16ª edição e analisa mais de 1.300 universidades em todo mundo.

Em segundo lugar ficou o California Institute of Technology tomando o lugar da principal de rival britânica de Oxford em rankings acadêmicos, a Universidade de Cambridge, que caiu para a terceira posição.

O Brasil tem a USP como mais bem classificada, em alguma posição entre 251-300 da lista. O país é o sétimo com mais universidades: são 46. A melhor notícia para a educação brasileira é que do último ano para cá mais dez universidades brasileiras entraram na lista. O principal rival latino americano é o Chile, com 18 instituições no ranking.

As dez melhores universidades brasileiras, segundo a THE são:

Universidade de São Paulo. Faixa de posição: 251-300 Universidade de Campinas. Faixa de posição 501-600 Universidade Federal de Minas Gerais Faixa de posição: 601-800 Universidade Federal do Rio Grande do Sul Faixa de Posição: 601-800 Universidade Federal de Santa Catarina Faixa de Posição: 601-800 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Faixa de posição: 601-800 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) Faixa de posição: 601-800 Universidade de Brasília Faixa de posição: 801-1000 Universidade Federal de Pelotas Faixa de Posição: 801-1000 Universidade Federal do Rio de Janeiro Faixa de Posição: 801-1000A seguir confira as duzentas melhores universidades do mundo: