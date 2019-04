Brasil celebra Dia Mundial da Criatividade com eventos em 44 cidades

São Paulo – Em 2017, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o 21 de abril como o Dia Mundial da Criatividade.

Segundo a organização, o data fica entre o aniversário do inventor Leonardo da Vinci e o Dia Internacional da Terra. Assim, o objetivo é encorajar que o pensamento criativo ajude a humanidade a chegar em um futuro sustentável.

Então, neste domingo, além da Páscoa, mais de 40 cidades em todas as regiões do Brasil celebrarão todas as expressões de criatividade com mais de 500 atividades, debates e workshops.

O World Creativity Day – Brazil, uma realização do Project Hub e do Lab_Criativo, reúne empreendedores, pensadores e profissionais de diferentes áreas para compartilhar suas experiências e visões sobre o futuro.

Em São Paulo, a Livraria Cultura recebe a empreendedora Iana Chan para um bate papo sobre mulheres na tecnologia. Em Campinas, o executivo Luiz Drouet fala sobre como usar a criatividade para liderar equipes de alta performance.

Na faculdade Itaquaquecetuba, o debate “Criatividade, tecnologia, inovação a serviço de comunidades” contará com a mediação do redator-chefe de EXAME, José Roberto Caetano.

Com a presença do músico Raphael Evangelista e do executivo Victor Megido e participação da plateia, será pensado como inovações tecnológicas têm afetado o cotidiano das pessoas e melhorado sua qualidade de vida.

Em outros locais, acontecerão atividades sobre empreendedorismo, storytelling, economia criativa, startups, arte, design thinking, inteligência artificial, culinária e muito mais.

Confira todas as cidades e atividades disponíveis pelo site do World Creativity Day Brazil.