Boxeador de 41 anos desbanca CR7 e é o atleta mais bem pago do mundo

O boxeador americano Floyd Mayweather foi o atleta mais bem pago do mundo no último ano com 285 milhões de dólares em receita, seguido pelo jogador de futebol argentino Lionel Messi, de acordo com o ranking publicado na terça-feira, 5, pela revista econômica Forbes.

Mayweather, 41 anos, encabeça a classificação anual pela quarta vez em sete anos graças a uma única luta, o polêmico duelo em agosto de 2017 contra a estrela do MMA Conor McGregor, que recebeu 99 milhões de dólares e aparece na quarta posição do ranking.

A lista leva em consideração as receitas entre 1 de junho de 2017 e 1 de julho deste ano.

Graças ao combate contra McGregor, Floyd “Money” Mayweatherrecebeu em uma noite mais que o dobro da receita anual de Messi (Barcelona, $111 milhões no total, sendo 84 milhões em salários) e do português Cristiano Ronaldo (Real Madrid, $108 milhões no total, 61 em salários), que ocupam os segundo e terceiro lugares do ranking, respectivamente.

Cristiano Ronaldo foi o primeiro colocado da lista há dois anos.

O brasileiro Neymar é o 5º colocado (PSG, $90 milhões no total), logo à frente do astro da NBA LeBron James (Cleveland Cavaliers, $85,5 milhões) e do tenista suíço Roger Federer ($77.2 milhões).

O armador do Golden State Warriors Stephen Curry é o oitavo ($76.9 milhões). Completam o ‘Top 10’ dois quarterbacks da NFL, Matt Ryan (Atlanta Falcos, $67.3m) e Matthew Stafford (Detroit Lions, $59.5m).

O britânico Lewis Hamilton, quatro vezes campeão mundial da Fórmula 1, é o 12º nome na lista com $51 milhões, enquanto Tiger Woods, indiscutível rei do marketing esportivo no golfe, aparece em 16º com $43.3 milhões, sendo $42 milhões em contratos de publicidade.

Pela primeira vez desde 2010, nenhuma mulher está incluída no ranking. A tenista americana Serena Williams, que precisou interromper a carreira no ano passado para dar à luz a primeira filha, recebeu $18 milhões no período considerado.

No total, os 100 atletas mais bem pagos do mundo receberam juntos 3,8 bilhões de dólares.

Os Estados Unidos são o país mais representado na lista, com 66 atletas no Top 100.