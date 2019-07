Boticário recruta universitários e recém-formados e aceita qualquer curso

São Paulo – O Grupo Boticário já começou a selecionar as suas próximas turmas de estagiários e trainees. Os processos seletivos para os dois programas estão com inscrições abertas até o dia 9 de setembro pelo site do Boticário.

Para ambas iniciativas não há restrição de curso, todas as graduações e faculdades são elegíveis. “A gente não faz esse filtro porque queremos trazer experiências diversas para a companhia”, diz Renata Figueiredo, chefe de Gente do Grupo Boticário.

Inglês também não é conhecimento obrigatório, embora haja teste online de idioma na etapa da seleção. “Somos uma empresa nacional. O inglês não é eliminatório, mas é desejável porque acrescenta repertório ao profissional. Os testes do processo seletivo são apenas para balizar o nível de conhecimento dos candidatos”, Renata. O número de vagas não é limitado e pode superar 20 em cada um dos programas.

Para o programa de estágio, podem participar jovens com graduação prevista para julho a dezembro de 2020 e com mobilidade para estagiar em Curitiba, São Paulo ou Camaçari. Operação, Marketing e Negócio são as áreas com demanda pelos estagiários.

Ao assumirem suas posições em suas respectivas áreas, os estagiários realizam atividades diárias, em que são protagonistas de um projeto multidisciplinar, 100% feitos por eles e para eles. O objetivo é que os estagiários apresentem diagnósticos da empresa e formas de resolvê-los.

“O estágio é autogerido pelos estagiários. Eles se organizam para acompanhar os projetos, e para apresenta-los para os diretores”, explica Renata.

Já o programa de trainee mira estudantes com a conclusão da graduação prevista para dezembro de 2019 e oferece vagas em escritórios de Curitiba e São Paulo. A novidade é que o programa está um terço mais curto. “ Reduzimos de um ano e meio para um ano. Fomos para um mergulho mais profundo e intenso”, diz Renata.

Os trainees aprovados passam por dois momentos no Grupo Boticário. No primeiro, fazem imersão no negócio, durante um mês em Curitiba (PR), conhecendo canais de venda direita e operação em lojas. Até julho, eles conhecem a cadeia de ponta a ponta. Na segunda fase, o trainee desenvolve um projeto individual estratégico para o negócio, com apoio da alta liderança.

Ao fim do processo, ele pode ser alocado em qualquer área do Grupo, sem que sua área de formação seja restritiva para a escolha. O objetivo é que faça sentido para o desenvolvimento, segundo Renata.

Em relação às características mais buscas tanto nos estagiários quanto nos trainees da empresa, a executiva cita o empreendedorismo. Os estagiários devem demostrar autonomia. Capacidade de liderança é uma característica que vai ser avaliada pela equipe do Grupo Boticário nos candidatos ao programa de trainee.

Os valores de remuneração não foram divulgados pela empresa. O benefícios oferecidos são vale refeição, vale alimentação, vale transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada. Também há descontos em produtos. Os colaboradores fazem adesão à Associação de Colaboradores do Grupo Boticário assim que ingressam na empresa e podem comprar produtos de todas a marcas (O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, The Beauty Box, Multi B e Vult) com até 40% de desconto. As compras são feitas nas nossas lojas multimarcas em nossas fábricas, Centros de Distribuições e escritórios.

Como serão as seleções

A última edição do processo se eletivo teve mais de 20 mil inscrições. Para estágio, o estudante deve se cadastrar no site e escolher a cidade em que pode atuar. Há testes de inglês e de lógica e etapa presencial com a participação de lideranças da empresa e estudos de caso de negócio.

Para trainee, após o cadastro no site, são feitos testes de inglês e lógica. O candidato também deverá enviar um vídeo contando sua história de empreendedorismo. A ideia é que ele vá além do que expôs em seu currículo.

O próximo passo é a entrevista colegiada virtual. Serão feitas teleconferências com dois candidatos e dois colaboradores. “Queremos conhecer os candidatos, apesar de ser uma etapa virtual”, diz Renata.

A etapa final, em novembro, é de entrevistas com os quatro vice-presidentes da companhia e com o presidente do Grupo Boticário.

A companhia conta com duas fábricas, uma em São José dos Pinhais (PR) e uma em Camaçari (BA), além dos centros de distribuição em Registro (SP) e São Gonçalo dos Campos (BA). Possui três escritórios, um em Curitiba (PR) e dois em São Paulo (SP). São mais de 5 mil pontos de venda próprios, em 1.750 cidades. Conta com 12 mil funcionários e mais de 30 mil indiretos.