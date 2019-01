Bolsas de estudos para cursos rápidos nos EUA estão com inscrições abertas

São Paulo – O LAIOB Experience vai selecionar brasileiros interessados em bolsas de estudo para cursos rápidos em julho na University of Akron, em Ohio, nos Estados Unidos.

As bolsas são para os programas de Marketing, Management, Sales Management & Negotiation e Innovative Project Management. Para cada curso, serão oferecidas uma bolsa integral (100%), duas de 70% e também bolsas limitadas de 50% e 30%.

Podem participar da seleção graduados e formandos maiores de 18 anos com inglês avançado e que estejam dentro do público alvo de cada curso. A experiência profissional, a formação acadêmica, a trajetória de vida, a motivação para fazer o curso e o desempenho na entrevista serão levados em conta durante o processo classificatório para as bolsas.

Os cursos têm carga horária de 64 horas distribuídas em duas semanas: 32 horas de Business English & Business Communication (período da manhã) e 32 horas de curso de Marketing/Management/Sales Management & Negotiation ou Innovative Project Management (durante a tarde).

Como será a seleção:

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de março pelo site do LAIOB.

É preciso enviar o formulário de candidatura. E quem for selecionado nessa primeira etapa será convidado para a fase de entrevistas por telefone/vídeo que será marcada entre 11 e 29 de março. O resultado sai no dia primeiro de abril.

Segundo o LAIOB as bolsas contemplam:

• Translado do aeroporto de Cleveland Hopkins (CLE) para a The University of Akron – Akron, OHIO – EUA, em horário definido para o grupo (ida e volta).

• Aulas de segunda a quinta-feira (2 semanas de programa).

• Aulasde Marketing/Management/Sales Management & Negotiation/Innovative Project Management na parte da tarde (4 horas/aula por dia).

• Aulas de Business English e Business Communication na parte da manhã (4 horas/aula por dia).

• Visita a empresas da região na sexta-feira.

• Fins de semana livres para passeios.

• Café da manhã (durante todo o programa).

• Almoço nos refeitórios da universidade (durante os dias do curso)

• Acomodação dupla (hotel e/ou dormitório da faculdade – período de 12 noites)

• Jantar de formatura e entrega de certificados no final do curso