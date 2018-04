Bolsas de estudo para MBA em Portugal derrubam preço pela metade

Para os interessados em fazer MBA no exterior, os Estados Unidos comumente aparecem como destino. Mas há opções em países diversos: entre elas, a de um MBA em Portugal, oferecido pela parceria estabelecida entre a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade Católica Portuguesa.

A iniciativa foi estabelecida em 2007 entre duas das mais importantes business schools portuguesas e, também, a School of Management do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), nos Estados Unidos. Os estudantes do MBA em Portugal fazem o curso em Lisboa ao longo de um ano e podem também combiná-lo a uma imersão no MIT, que acontece durante o mês de junho.

Há diversas opções de bolsas de estudo para o curso, que começa em janeiro de 2019. Uma delas é disponibilizada na plataforma Sqore, que pode chegar a 50% da tuition. Para se inscrever, é necessário realizar um teste sobre a iniciativa portuguesa e submeter uma carta de motivação de 200 palavras até 24 de maio. Depois disso, o aluno deve fazer a application para o programa de MBA em Portugal normalmente.

Quais as outras opções de bolsa

O apoio financeiro oferecido para o MBA em Portugal não se limita à competição no Sqore. As instituições portuguesas responsáveis pelo programa disponibilizam seis tipos de bolsas de estudo, em que os candidatos podem se inscrever durante a application regular para o curso.

Todas elas cobrem parcialmente os custos com anuidade, chegando a 50% do valor. Sem a bolsa, o MBA em Portugal custa 38 mil euros, um valor que já contempla acomodações e passagens aéreas para o intercâmbio no MIT.

Bolsa Alumni

A primeira opção de bolsa, chamada Alumni Scholarship, foi criada por ex-alunos do programa e contempla estudantes que tenham bom desempenho acadêmico e profissional, bem como necessidade financeira. Nesse caso, o processo seletivo também exige que o candidato passe por uma entrevista com um dos alumni.

Entrepreneur Scholarship e Social Impact Scholarship

Há ainda duas opções de bolsa ligadas a alunos com trajetórias específicas. Para os que desejam empreender depois de concluir o MBA em Portugal, uma opção é a Entrepreneur Scholarship, que também vale para aqueles que pretendam assumir uma posição de liderança nos negócios da própria família. Já a Social Impact Scholarship foca indivíduos que tenham trabalhado com impacto social, no terceiro setor por, no mínimo, dois anos, seja como voluntário ou como funcionário.

Bolsa Mérito

Outra saída disponível para estudantes internacionais é a Merit Scholarship, voltada a estudantes com excelente desempenho acadêmico, que também cobre metade da anuidade do curso. Entre os requisitos, estão a nota mínima de 670 no GMAT e uma média de notas durante a graduaçãode 3 pontos (numa escala que vai até 4).

The Lisbon MBA Scholarship e bolsa Comendador Rui Nabeiro

A The Lisbon MBA Scholarship, criada pelo programa de MBA em Portugal, bem como a bolsa Comendador Rui Nabeiro, patrocinada pelos cafés Delta, auxiliam candidatos que contribuam para a diversidade (de formações, origens, experiência internacional ou trajetória pessoal) da turma.

Para saber mais sobre cada opção de bolsa de estudo disponível, basta acessar o site do programa. O prazo para a primeira leva de bolsas é 31 de maio, enquanto a segunda rodada está marcada para 31 de julho e o terceiro round, para 30 de setembro.

Como se candidatar ao MBA em Portugal

O processo seletivo padrão exige uma série de documentos. Inicialmente, os estudantes interessados no MBA em Portugal precisam submeter um formulário online, com três essays e um vídeo, bem como um currículo em inglês, que deve comprovar um mínimo de três anos de experiência profissional.

Também é necessário preencher as informações de contato para duas referências, que irão enviar as cartas de recomendação do candidato, e ainda fornecer um histórico escolar da graduação. Em matéria de testes padronizados, são requisitados testes de proficiência em inglês (como TOEFL e IELTS), bem como o resultado de provas como GMAT ou GRE.

Os candidatos pré-selecionados passam, então, pelas entrevistas de admissão. Os resultados são informados, conforme informa o site da iniciativa, uma semana após a conversa. Todos os candidatos precisam pagar uma taxa de inscrição no processo seletivo, que totaliza 90 euros. Na segunda leva de applications, o valor sobe para 180 euros.

Para saber mais sobre o MBA em Portugal e se inscrever, acesse o site do The Lisbon MBA.