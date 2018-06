Bolão da Copa dá curso de inglês de graça na Europa ao melhor apostador

Priscila Bellini, do Estudar Fora

Por Priscila Bellini, do Estudar Fora

Apostar entre amigos e colegas sobre os possíveis resultados da Copa do Mundo já é uma tradição de muitos brasileiros. Agora, um bolão da Copa feito online, criado pela SEDA Intercâmbios, premiará os três melhores colocados com cursos no exterior. Mesmo que a competição já tenha começado, ainda é possível se inscrever.

Isso porque os resultados serão avaliados de forma proporcional ao tanto de jogos em que o candidato aposta. Se alguém inicia seus palpites no meio da fase de grupos, por exemplo, mas acerta todos eles, se sai bem. Por outro lado, quem acerta metade das apostas, mesmo competindo desde a abertura dos jogos, sai perdendo.

Como se inscrever no bolão da Copa

Inscrever-se no sistema é simples e deve ser feito diretamente pelo site. O único pré-requisito é de que a pessoa que se candidata deve ter, no mínimo, 18 anos de idade. A pontuação de cada pessoa é calculada pelos critérios estabelecidos pela plataforma do bolão da Copa, que atualiza os dados a cada 24 horas.

Os prêmios para os melhores desempenhos no jogo já foram determinados pela SEDA. O primeiro lugar recebe um curso de inglês com duração de seis meses em Dublin, na Irlanda, no SEDA College. Já a segunda colocação dá direito a um curso de espanhol, ao longo de quatro semanas, em Madri, capital espanhola.

Por fim, quem fica com o bronze tem acesso a um ano de conteúdo exclusivo na plataforma online do SEDA College, para ensino de idiomas.

Para fazer suas apostas, basta acessar a plataforma.