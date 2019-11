Black Friday: os cursos com desconto para impulsionar sua carreira

São Paulo – Quer melhorar sua escrita com o Pedro Bial? Ou aprender a programar? Nesta sexta-feira, dia 29, acontece a Black Friday e os descontos não se limitam a produtos de decoração, livros, celulares e redes de fast food.

A data também oferece oportunidades para comprar cursos online e presenciais com preços vantajosos. A Fundação Estudar, Udemy e Curseria entraram na onda do varejo e e-commerce para oferecer ofertas em seus conteúdos sobre habilidades comportamentais e técnicas que podem ajudar no desenvolvimento profissional.

Confira as oportunidades:

Curseria

Todos os cursos do site estão com desconto de 50%. A plataforma também oferece combos com três cursos de temas relacionados e também com 50% de desconto. Para ajudar na vida profissional, o pacote recomendado inclui o curso “Como Falar em Público”, do Marcus Motta; o “O Ato de Escrever”, do Pedro Bial; e “Educação Política”, do Alexandre Garcia.

Confira a promoção pelo site do Curseria.

Fundação Estudar

A fundação criada por Jorge Paulo Lemann oferece descontos de 40% nos cursos presenciais de Autoconhecimento, Processos Seletivos, Facilitação, Comunicação Interpessoal, entre outros. As promoções serão divulgadas pelo Instagram da Fundação Estudar e duram do meio-dia até a meia-noite dessa sexta-feira.

Udemy

Com cursos a partir de R$ 19,99, a Udemy, maior plataforma de cursos livres do mundo, oferece descontos em cursos para mudar de carreira ou aprender habilidades digitais, como Desenvolvedor Web Completo, Data Science de A a Z, Gestão Financeira Para Pequenas e Médias Empresas, Marketing Digital Completo e Google Analytics do básico até o avançado.