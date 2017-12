Bill Gates recomenda 5 livros “incríveis” para o fim do ano

São Paulo – Com o ano quase no fim, como está sua meta de leitura? Conheceu algum escritor novo ou aprendeu algo diferente?Para Bill Gates, 2017 foi um ano para explorar leituras mais diversas. Em seu blog, o cofundador da Microsoft fez seu tradicional balanço dos livros favoritos do ano.

Se você ainda não bateu sua meta anual de leitura, as dicas do bilionário podem salvá-lo. Afinal, ele defende que os livros são a melhor forma de explorar novos tópicos de seu interesse.

De um relato histórico sobre a conquista de poder do Estado Islâmico no Iraque (Black Flags: The Rise of ISIS, por Joby Warrick) ao novo romance adolescente do John Green sobre doenças mentais (Tartaturas Até Lá Embaixo), Gates realmente explorou temas amplos em 2017.

Ele também destaca o livro The Color of Law, de Richard Rothstein, que o ajudou a entender a relação entre políticas federais e a segregação racial nas cidades americanas.

Embora esses três livros tenham marcado o ano do americano, estes outros cinco entraram na lista de favoritos:

O melhor que podíamos fazer, de Thi Bui – Editora Nemo

A primeira escolha é um quadrinho autobiográfico. Thi Bui conta a história de seus pais, refugiados do Vietnã para os EUA em 1978. Gates conta como a autora consegue narrar uma história pessoal e peculiar de sua família de forma universal.

Evicted: Poverty and Profit in the American City, de Matthew Desmond

Segundo Gates, esse livro é um retrato fiel da pobreza nos Estados Unidos e suas causas, com base na crise de moradia em Milwaukee, Wisconsin.

Believe Me: A Memoir of Love, Death, and Jazz Chickens, de Eddie Izzard

O britânico Eddi Izzard é o comediante favorito de Bill Gates. Lendo sua biografia, o bilionário percebeu que ele e Eddie compartilham as mesmas forças e fraquezas, mesmo com todas suas diferenças.

O simpatizante, de Viet Thanh Nguyen – Editora Alfaguara

Gates ficou curioso para conhecer a história do Vietnã de um ponto de vista diferente. Sua curiosidade aumentou depois que visitou o país em 2006, como ele conta na resenha que fez do romance de Nguyen. O livro conta a história de um agente duplo durante a guerra do Vietnã.

Energy and Civilization: A History, by Vaclav Smil

Smil é um dos autores favoritos de Gates e, segundo ele, esse livro é sua obra prima. Nele, Smil conta a história da humanidade moldada por sua necessidade de energia. E o bilionário avisa: o livro não é fácil, mas no fim você vai se sentir mais inteligente.