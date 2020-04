Bernardinho e Sofia Esteves recomendam 6 livros para ler com seu mentor

Enquanto as equipes trabalham separadas em home office, uma coisa pode aproximar os colaboradores e ajudar no desenvolvimento profissional mesmo em quarentena: um clube do livro com os líderes e mentores.

A pedido da Exame, Sofia Esteves, presidente do conselho do Grupo Cia de Talentos, mandou uma lista de livros que considera boas leituras para serem feitas em conjunto e se encaixam no contexto atual.

Junto a ela, o ex-treinador da seleção brasileira de vôlei, Bernardinho, mencionou duas leituras que compartilhou com atletas durante sua participação na Maior live de carreira do mundo na quarta-feira, 22.

O evento online continuará até a noite desta quinta-feira, 23, com palestras e workshops com dicas de carreira.

Confira a lista:

Recomendações da Sofia Esteves

Gestão do Amanhã, de Sandro Magaldi e José Salibi Neto (Editora Gente)

Os autores fazem um panorama sobre estilos de gestão no decorrer da história e contextualizam os novos modelos de negócio para preparar o leitor para os desafios da 4ª revolução industrial.

O novo código da cultura – Vida e Morte na era exponencial, de Sandro Magaldi e José Salibi Neto (Editora Gente)

Além da transformação digital, os autores ensinam a maneira de fazer uma transformação cultural na organização.

Mindset, de Carol Dweck (Editora Objetiva)

A autora é professora de psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação. No livro, ela fala sobre como a mentalidade da pessoa se relaciona ao sucesso.

A Coragem de ser Imperfeito, de Brené Brown (Editora Sextante/Gmt)

Como você lida com incertezas e emoções? A autora ensina a abraçar suas fraquezas e aceitar sua vulnerabilidade. O livro é ótimo para desenvolver autoconhecimento e inteligência emocional.

Recomendações do Bernardinho

O Lado Difícil Das Situações Difíceis: Como Construir Um Negócio Quando Não Existem Respostas Prontas, de Ben Horowitz (Editora Wmf Martins Fontes)

Um dos empreendedores mais experientes do Vale do Silício conta as histórias de como fundou, dirigiu, comprou e investiu em empresas de tecnologia, dando conselhos e lições para todos os profissionais e empreendedores.

A incrível viagem de Shackleton: A mais extraordinária aventura de todos os tempos, de Alfred Lansing (Editora Sextante)

O livro conta a aventura da expedição a bordo do Endurance para cruzar o continente antártico. O autor reconstrói os desafios da tripulação através de diários e entrevistas.

Continue acompanhando o segundo dia da Maior live de carreira do mundo: