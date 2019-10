Berlim ou São Paulo? SumUp contrata para centenas de vagas pelo mundo

São Paulo – A SumUp, fintech alemã de pagamentos móveis, tem mais de 150 vagas de emprego abertas em São Paulo e cerca de mais 100 oportunidades em escritórios da empresa pelo mundo.

Em julho, a startup recebeu aporte bilionário, com 500 milhões de reais sendo direcionados para investimento na operação brasileira, focando no desenvolvimento do produto e na captação de clientes.

A estratégia se reflete nas contratações. Embora as oportunidades estejam distribuídas em diversas áreas, como Design, Finanças e Jurídico, o destaque está nas áreas de Engenharia e de Produto, no escritório de São Paulo.

Seguindo tendências de grande empresas de tecnologia, como o Google, as vagas não possuem restrições por faculdade ou curso de graduação. Apenas áreas com exigências da profissão, como registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil para o setor jurídico, permanecem com um requisito específico.

Fora isso, a fintech dá liberdade para os funcionários decidirem suas áreas de interesse e trilhas de carreira, olhando para requisitos técnicos.

No entanto, é muito importante o domínio do inglês, uma vez que o colaborador terá contato constante e trabalhará em conjunto com equipes de outros escritórios da multinacional, além da possibilidade de intercâmbio entre as unidades.

No site de carreiras da empresa é possível se candidatar para as vagas de São Paulo e também em outras cidades no mundo, como Berlim (Alemanha), Sofia (Bulgária), Copenhague (Dinamarca), Varsóvia (Polônia) e Boulder (EUA). E todas as oportunidades estão abertas para candidatos brasileiros.

A partir do nível de especialistas, a SumUp oferece auxílio para a mudança do Brasil para o exterior. Junto a esse benefício, todos os funcionários possuem plano médico e odontológico, vale refeição e/ou alimentação, vale-transporte e acesso a academias por meio do Gympass.