BCG recruta universitários e recém-formados. Todos os cursos são aceitos

São Paulo – Universitários e recém-formados fluentes em inglês, com boa capacidade analítica e de comunicação, e que gostem de resolver problemas complexos estão na mira The Boston Consulting Group (BCG).

A consultoria estratégica que tem escritórios em 50 países está com processo seleção para novos associates, estagiários e summer interns e não faz distinção de área de formação. “Estudantes de todas as faculdades e cursos podem se candidatar”, diz Nanci Bertani, coordenadora de recrutamento BCG.

Entre os dias 9 e 27 de agosto, profissionais da consultoria estarão em universidades e faculdades de nove cidades, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba para fazer dinâmicas presenciais e palestras.

Para participar, candidatos devem se cadastrar pelo site do BCG e aguardar confirmação. “Realizamos os eventos nas universidades que identificamos a maior procura por nossos processos, e também pensando em localizações de fácil acesso e com capacidade para grandes públicos”, diz Nanci.

Nos dias dos eventos, os participantes responderão 10 questões do Graduate Management Admission Test (GMAT) e 10 questões de estudo de caso, em até 45 minutos, como parte da primeira etapa da seleção. Para as cidades do Norte e Nordeste, o processo seletivo será virtual.

Quem for aprovado para a segunda fase vai encaminhar o seu currículo, histórico escolar e um vídeo. Se for aprovado, as próximas duas fases do processo são as entrevistas de First Round e as de Decision Round, com 45 minutos cada uma.

Carreira internacional e patrocínio de MBA são atrativos

A chance real de seguir carreira internacional, crescimento acelerado de carreira e patrocínio para curso de MBA são alguns dos atrativos para os jovens no BCG.

“O MBA não é obrigatório, mas, para aqueles que têm interesse, o BCG pode oferecer todo o suporte necessário, como por exemplo, ajuda na escolha da escola, apoio no application, cartas de recomendação, relocatione até o patrocínio do curso nas melhores escolas de MBA do mundo”, diz a coordenadora de recrutamento.

O BCG patrocina cursos de MBA em escolas estrangeiras como a de Harvard, Stanford, Wharton, Chicago Booth, Kellogg, Michigan Ross, London Business School, Insead.

No BCG, qualquer funcionário pode se candidatar a oportunidades em qualquer um dos mais de 90 escritórios espalhados pelo mundo. “Temos diversas possibilidades de mobilidade internacional no BCG, desde alocação em projetos em outros países como transferências temporárias ou permanentes para um dos nossos mais de 90 escritórios globais, secondments em empresas do terceiro setor no mundo todo, dentre outras”, diz Nanci.

O crescimento de carreira no BCG pode ser mais rápido do que em outros mercados. Segundo Nanci, é possível chegar a sócio em metade do tempo médio que um profissional levaria para alcançar o mesmo cargo em outras indústrias. “Especialmente até o nível de diretor, as promoções para o próximo nível acontecem em períodos extremamente curtos”, diz ela.

SERVIÇO

Para participar é preciso se cadastrar no site do BCG. Datas, horários e locais: