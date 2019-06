Banco de Brasília abre 112 vagas. Veja esse e mais 50 concursos públicos

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Ibaté

São 8 vagas de nível fundamental, médio e superior para cargos de serviços gerais, atendente, telefonista, dentista, enfermeiro, médico e procurador jurídico.

Salário: até 6.139,38 reais

Inscrições: até 13 de junho pelo site da Vunesp

SP – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas

São 13 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para analista de TI, analista administrador e procurador.

Salário: até 7.549,09 reais

Inscrições: até 14 de junho pelo site da Fundação Carlos Chagas

SP – Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba

São 16 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para assistente social, engenheiro civil e médico do trabalho, entre outros.

Salário: até 6.042,46 reais

Inscrições: até 27 de junho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de São José do Rio Preto

São 2 vagas de nível superior para o cargo de procurador.

Salário: até 8.287,33 reais

Inscrições: até 28 de junho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Elias Fausto

São 6 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 4 de julho pelo site SH Dias

SP – Prefeitura de Piracicaba

São 52 vagas de nível superior para técnico de enfermagem, médico em 12 especialidades e médico veterinário.

Salário: até 10.614,52 reais

Inscrições: até 4 de julho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de São Paulo

São 1.737 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para coordenador pedagógico.

Salário: até 5.187,01 reais

Inscrições: até 5 de julho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Pindamonhangaba

São 127 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro, médico do trabalho, psicólogo, arquiteto, entre outros.

Salário: até 15.883,19 reais

Inscrições: até 6 de julho pelo site do IUDS

SP – Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde – CRIS

São 15 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, dentista, terapeuta ocupacional, entre outros.

Salário: até 12.936,61 reais

Inscrições: até 7 de julho pelo site do Instituto Excelência

SP – Prefeitura de Cerquilho

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores de educação básica.

Salário: até 11.748,00 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site da vunesp

SP – Prefeitura de Amparo

São 18 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para cuidador de idosos, contador, engenheiro, médico plantonista, entre outros.

Salário: até 11.328,33 reais

Inscrições: até 11 de julho pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Areias

São quatro vagas fundamental, médio e superior. Há vagas para procurador, oficial de procuradoria e operador de máquinas.

Salário: até 5.067,41 reais

Inscrições: até 30 de julho pelo site da consultoria Mouta Melo

SP – Universidade de São Paulo

Há três vagas de nível superior para professor na ESALQ.

Salário: até 16.100,43 reais

Inscrições: até 13 de setembro pelo site da USP

RJ – Prefeitura do Rio de Janeiro

São 210 vagas de nível superior para professor de ensino fundamental.

Salário: até 5.712,91 reais

Inscrições: até 18 de junho pelo site

RJ – Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere)

São 8 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para assistente jurídico, contador, auditor, programador, entre outros.

Salário: até 5.635,00 reais

Inscrições: até 21 de junho pelo site do INCP Concursos

MG – Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

São 33 vagas de Professor de Magistério Superior em diversas áreas.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 13 de junho pelo site

MG – Empresa Cuiabana de Saúde Pública

São 1.892 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para Advogado, Analista de Rede, Nutricionista, Pedagogo Hospitalar, Fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 5.522,02 reais

Inscrições: até 16 de junho pelo site do Selecon

MG – Agência Peixe Vivo

São 2 vagas de nível médio e superior em Belo Horizonte.

Salário: até 9.500,00 reais

Inscrições: até 21 de junho pelo site

MG – Prefeitura de Contagem

São cinco vagas para nível superior para procurador municipal.

Salário: até 7,5 mil reais

Inscrições: até 23 de junho pelo site Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Unaí

São 127 vagas para os níveis fundamental, médio e superior;

Salário: 9.078,90 reais

Inscrições: até 25 de junho pelo site Cotec

MG – Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais

São 5 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para assistente administrativo, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 7.430,58 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site do Gestão Concursos

MG – Prefeitura de Andradas

São 48 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para historiador, engenheiro de obras, advogado, entre outros.

Salário: até 12.394,62 reais

Inscrições: até 4 de julho pelo site

MG – Prefeitura de Viçosa

São 104 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para advogado, instrutor de LIBRAS, supervisor pedagógico, entre outros.

Salário: até 8.603,14 reais

Inscrições: até 8 de julho pelo site Seap Concursos

MG – Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí

São 236 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, enfermeiro, bioquímico, assessor jurídico, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site

PR – Prefeitura de Santa Helena

São 171 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para dentista, auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem, enfermeiro e farmacêutico.

Salário: até 13.839,34 reais

Inscrições: até 17 de junho pelo site da faculdade Alfa

PR – Prefeitura de Itaúna do Sul

São 14 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para engenheiro civil, médico, nutricionista, psicólogo.

Salário: até 6.990,98 reais

Inscrições: até 21 de junho pelo site EPL Concursos

PR – Prefeitura de Itaipulândia

São 40 vagas fundamental, médio e superior. Há vagas para advogado, professor, dentista, fonoaudiólogo, enfermeiro, entre outras.

Salário: até 9.968 reais

Inscrições: até 24 de junho pelo site do Instituto Brasil

RS, SC e PR – Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4)

São vagas para cadastro de reserva e de nível médio e superior. São oportunidades para Analista Judiciário e Técnico Judiciário.

Salário: até 12.455,30 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site da Fundação Carlos Chagas

PR – Prefeitura de Colombo

São 105 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.539,43 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site

PR – Prefeitura de Nossa Senhora das Graças

São 42 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para analista de recursos humanos, controlador interno, médico, entre outros.

Salário: até 10.274,56 reais

Inscrições: até 3 de julho pelo site do Instituto Unifil

PR – Prefeitura de Ibiporã

São 54 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para jornalista, biólogo, engenheiro, entre outros.

Salário: até 13.675,20 reais

Inscrições: até 9 de julho pelo site da Fundação Unespar

SC – Prefeitura de Chapecó

São 201 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro de segurança do trabalho, fiscal do meio ambiente, instrutor desportivo, cuidador social, entre outros.

Salário: até 13.140,60 reais

Inscrições: até 14 de junho pelo site do Objetivas

SC – Prefeitura de Três Barras

São 16 vagas de nível médio, técnico e superior.

Salário: até 11.135,38 reais

Inscrições: até 14 de junho. Confira o edital no site.

SC – Prefeitura de Palma Sola

São 30 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidade para professor de educação infantil, médico, arquiteto, entre outros.

Salário: até 20.915,29 reais

Inscrições: até 24 de junho pelo site do Ameosc



SC – Prefeitura de Cordilheira Alta

São 3 vagas de nível superior para dois médicos e um farmacêutico.

Salário: até 7.759,08 reais

Inscrições: até 24 de junho, com informações no site da prefeitura



SC – Prefeitura de Brusque

São 159 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médio auditor.

Salário: até 7.941,52 reais

Inscrições: até 27 de junho pelo site do Instituto Excelência

SC – Prefeitura de São José

São 21 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, cardiologista, pediatra, médico veterinário, entre outros.

Salário: até 15.773,92 reais

Inscrições: até 28 de junho pelo site

SC – Prefeitura de Ituporanga

São 45 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, contador, engenheiro civil, arquiteto, entre outros.

Salário: até 15.607,87 reais

Inscrições: até 2 de julho pelo site do Objetivas

SC – Prefeitura Municipal de Meleiro

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior. Para cargos de médico, psicólogo, assistente social, entre outros.

Salário: até 12.210,57 reais

Inscrições: até 3 de julho pelo site

SC – Prefeitura do Município de Treze Tílias

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores de educação infantil, educação básica e de geografia. Também para médico pediatra, bioquímico e outros.

Salário: até 5.287,43 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site do Ibam

SC – Prefeitura de Dona Emma

São três vagas para os níveis médio e superior. Há vagas para médico, odontólogo e técnico de enfermagem

Salário: 15.216,12 reais

Inscrições: até 26 de julho pelo site da prefeitura

CENTRO OESTE

DF – Banco de Brasília (BRB)

São 112 vagas de nível médio e superior. São oportunidades para advogado, analista de TI, engenheiro de segurança do trabalho, entre outros.

Salário: até 11.041,46 reais

Inscrições: até 15 de julho pelo site

GO – Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO – GO)

São 195 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para fiscal regional, contador, auditor de controle interno, entre outros.

Salário: até 5.828,00 reais

Inscrições: até 8 de julho pelo site do Quadrix

GO – Prefeitura de Rio Verde

São 404 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para analista de projetos, acupunturista, médico, entre outros.

Salário: até 10.047,17 reais

Inscrições: até 18 de julho pelo site

GO – Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás

São 275 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, analista jurídico, biomédico, entre outros.

Salário: até 8.211,82 reais

Inscrições: até 1 de novembro pelo site

NORTE E NORDESTE

PB – Prefeitura de Aroeiras

São 158 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro agrônomo, médico clínico geral, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 17 de junho pelo site Contemax Consultoria

PA – Prefeitura de Magalhães Barata

São 688 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para psicólogo, procurador, professor, odontólogo, entre outras

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 15 de julho pelo site PA Concursos

PI – Universidade Federal do Piauí (UFPI)

São 29 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, engenheiro civil, médico veterinário, odontólogo, entre outros.

Salário: até 8.361,33 reais

Inscrições: até 21 de junho pelo site

PI – Prefeitura de Coivaras

São 44 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, psicólogo, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 5.962,00 reais

Inscrições: até 8 de julho pelo site do Crescer Concursos

MA – Prefeitura de Brejo da Areia

São 200 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para procurador, fiscal de tributos, advogado, assistente social, professor, educador físico, entre outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 6 de junho pelo site Crescer Concursos

TO – Prefeitura de Porto Nacional

São 379 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para administrador, analista de controle interno, arquiteto, biólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, entre outros.

Salário: até 12.906,42 reais

Inscrições: até 12 de junho pelo site

