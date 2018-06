Azul abre mais de 200 vagas para comissários de bordo

São Paulo – Com registro maior de demanda doméstica e internacional por voos, a Azul vai contratar 210 comissários de bordo até o fim do ano.

As vagas já estão abertas e fazem parte do plano da companhia aérea de recrutar mil pessoas para todas as áreas em 2018 – até o mês passado foram feitas 500 contratações- e realizar 800 promoções internas.

A empresa tem mais de 10 mil funcionários e é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 739 voos diários e 106 destinos atendidos.

Os comissários contratados começam a trabalhar no segundo semestre. Os currículos podem ser cadastrados no site da empresa, na seção “Trabalhe na Azul”.

Para participar da seleção é preciso ter a partir de 18 anos, nível de inglês ou de espanhol avançado, ensino médio completo e os seguintes certificados válidos: CMA (Certificado Médico Aeronáutico) e CCT (Certificado de Conhecimentos Técnicos) ou CHT (Certificado de Habilitação Técnica).

A empresa não divulga quanto paga para os profissionais, mas na plataforma Love Mondays, onde usuários avaliam empresas e revelam salários praticados, a remuneração média de comissário de bordo na Azul é de 4.445 reais, com base em 31 informações de remuneração publicadas.

Também de acordo com informações de usuários, o nível de satisfação é de 4,19, sendo que 5 é a nota máxima, e 90% dos funcionários e ex-funcionários recomendariam a empresa a um amigo. As avaliações podem ser conferidas na plataforma.

De acordo com a empresa, a taxa de rotatividade (turnover) foi de 1,03% e o no primeiro semestre o índice caiu para 0,79%.