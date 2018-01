Avon, Scania e mais 28 empresas recrutam para estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

OdontoPrev – estágio

A companhia busca estudantes que estejam cursando o penúltimo ou o último ano de bacharelado em administração, odontologia, engenharias, direito, psicologia, ciência da computação e análise de sistemas. O local das vagas é Barueri (Alphaville). As vagas são para as áreas de governança em TI, jurídico, auditoria clínica (odontologia), marketing, recursos humanos e financeiro.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de janeiro pelo site da empresa

Vernalha Guimarães & Pereira Advogados (VG&P) – trainee

As oportunidades são para advogados com até dois anos de formado (Graduação em Direito (entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017) com registro na OAB, que tenham interesse em ingressar na carreira da advocacia empresarial. Aprovados vão trabalhar em Curitiba (PR).

Salário: 4 mil reais para o primeiro ano e 5 mil reais para o segundo ano. Benefícios: vale refeição, auxílio-transporte ou estacionamento, plano de saúde, bolsa educação anual de mil reais para participação em congressos e eventos que contribuam para o programa, além de treinamentos internos de desenvolvimento e capacitação profissional.

Inscrições: até 14 de janeiro pelo site do VG&P

Avon – trainee

Podem participar da seleção formados entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2018 nos cursos de engenharias, administração de empresas, economia, comunicação social, ciências atuariais, ciências contábeis, relações internacionais, matemática aplicada à negócios, publicidade e propaganda, marketing, estatística e ciências sociais. O programa começa em março e dura dois anos.

Salário: não informado

Inscrições:até 21 de janeiro pelo site da Matchbox

AngloGold Ashanti – estágio

São aceitos estudantes dos cursos de engenharia civil, engenharia de minas, engenharia química, engenharia elétrica, direito, engenharia de produção, engenharia ambiental, engenharia de controle e automação, engenharia mecânica, geologia, geografia, comércio exterior, economia, história, comunicação, administração, sistemas de informação, psicologia ou nutrição. É preciso ter disponibilidade para trabalhar nas cidades de Santa Bárbara (MG), Caeté (MG), Sabará (MG) e Nova Lima (MG). Também é requisito estar estudando a partir do 4º período com previsão de formatura no mínimo em dezembro de 2018.

Salário: 1.000 reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site VAGAS.com

Embraer – trainee

Para participar do programa, é preciso ter formação universitária concluída entre julho de 2015 e dezembro de 2017, em cursos às áreas de negócio que têm vagas, como de recursos humanos, financeira, operações (TI, Suprimentos, CSI, PCP), tecnologia, mercado de defesa & segurança e inovação. O programa dura um ano e meio e começa no dia 19 de abril de 2018.

Salário: não informado

Inscrições: até 22 de janeiro de 2018 pelo site da Embraer ou da Cia de Talentos

Heineken – estágio

A empresa oferece oportunidades para estudantes que estejam no antepenúltimo ou penúltimo ano letivo de diversos cursos. Há vagas para São Paulo (SP), Itu (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS) e Recife (PE). Entre as áreas de atuação estão marketing, assuntos corporativos, recursos humanos, produção e logística, finanças e vendas. Todos os participantes precisam ter inglês avançado.

Salário: não informado

Inscrições: até 22 de janeiro pelo site da 99jobs

Amgen – estágio

A empresa busca universitários com previsão de formatura entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. Os cursos mirados são farmácia, administração, engenharia, biomedicina, biologia, marketing, relações públicas, publicidade e propaganda, comunicação social, jornalismo, letras, psicologia e turismo. Os candidatos devem ter inglês avançado e domínio do pacote Office. As vagas são para atuar na sede administrativa, localizada na cidade de São Paulo, e também na unidade fabril em Taboão da Serra.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de janeiro pelo site da Page Talent

BASF – estágio

São 60 vagas de estágio para diversas áreas e cursos em São Paulo (Morumbi e ABC). As oportunidades são para estudantes de direito, psicologia, marketing, matemática, administração, contábeis, química, farmácia, publicidade, biblioteconomia, todas as engenharias, entre outras áreas.

Salário: de 1.521 reais a 2.226 reais

Inscrições: até 3o de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Banco DLL – estágio

Oportunidades na área de cadastramento de clientes e operações para trabalhar em Alphaville (SP). Podem se candidatar estudantes do período noturno de administração de empresas e de engenharia de produção com conclusão da graduação prevista para o período entre julho de 2019 e dezembro de 2019. Inglês avançado, Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent.

Banco Toyota – estágio

Oportunidades em São Paulo (SP) na área de cobrança do banco voltada para estudantes do período noturno de Ciência da Computação; Engenharia de Computação; Engenharia de Produção. A conclusão da graduação deve estar prevista para a partir de 2019. Inglês Intermediário/Avançado e Excel Avançado são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent www.pagetalent.com.br

Braspag – estágio

Vagas na área de operações e implementações da Braspag em Alphaville, Barueri (SP). Podem participar da seleção estudantes do período da noite de cursos de tecnologia da informação e áreas correlatas. Inglês intermediário e Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Bollhoff – estágio

Vagas na área de engenharia de processos e na área de finanças para trabalhar em Jundiaí. Para as oportunidades em engenharia de processos, podem participar estudantes de engenharia de produção, engenharia mecânica e de engenharia de manufatura que vão se formar entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Inglês intermediário e Excel intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: até 30 de janeiro através do site da Page Talent

BBC do Brasil – estágio

Vagas em São Paulo (SP) na área de departamento financeiro para estudantes de administração de empresas; ciências contábeis que vão se formar a partir de dezembro 2018. Inglês: Intermediário/Avançado.Excel: Intermediário. Período de estudo: noturno.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pela Page Talent

Cengage – estágio

Oportunidade em São Paulo (SP) é para estudantes do período noturno do curso de ciências contábeis com previsão de conclusão da graduação para a partir de julho de 2019. Inglês: Intermediário. Excel: Intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Cartões Elo – estágio

Estágio é na área de RH para estudantes de administração de empresas, economia e psicologia. Previsão de formação deve ser entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Inglês avançado e Excel intermediário são requisitos. O período de estudo é indiferente.

Salário: não informação

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Czarnikow – estágio

Oportunidades em São Paulo (SP) na área de market research para estudantes de administração de empresas, economia e engenharias que devem se formar entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Os candidatos devem ser do período matutino. Inglês avançado ou fluente e Excel avançado são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Deutsche Bank – estágio

Vagas na área de TI, BI e operações, atendimento a empresas corporate international e cash management. Os cursos e requisitos para cada uma das áreas variam e podem ser conferidos no site da Page Talent.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Keysight – estágio

Estágio na área de engenharia de aplicação para estudantes de engenharia de computação; engenharia elétrica; engenharia de controle e automação e engenharia eletrônica com formatura prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Inglês avançado e Excel avançado são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Man Diesel e Turbo Brasil – estágio

Vagas no departamento jurídico para estudantes de Direito com previsão de término da graduação para o período entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. Inglês: Avançado. Período de estudo: Noturno.Local: São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Santo Antônio Energia – estágio

Estágio em São Paulo (SP) para estudantes de ciências contábeis que vão se formar entre julho de 2019 e dezembro de 2019 e estudam de noite.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Sodecia – estágio

Estágio em compras para estudantes com previsão de graduação entre julho de 2019 e dezembro de 2020 em cursos de administração de empresas; ciências contábeis e ciências econômicas. Inglês avançado, Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent

Techint – estágio

Oportunidades nas áreas de engenharia de produção, engenharia civil, propostas, cadastro de propostas, engenharia elétrica, direito trabalhista, tributário e finanças. As vagas são para São Paulo (SP) e inglês avançado é exigido para todas elas.

Salário: não informado.

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Page Talent.

Scania – estágio

São 25 vagas para São Bernardo do Campo (SP) de nível superior e técnico para diversos cursos.

Salário: não informado.

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da companhia de estágios

Amazon – estágio

Há 48 vagas em diversas áreas para trabalhar em São Paulo.

Salário: 1.900 reais e benefícios.

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Yara- estágio

Em seu programa de estágio são 25 vagas para cidades de São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). As vagas são para todas as áreas. O início do estágio será em fevereiro.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Unicasa –trainee

Os candidatos devem ter graduação entre 2014 e 2016 nos cursos de administração, publicidade, engenharia, economia, marketing, relações internacionais e comércio exterior, disponibilidade para viajar e residir em qualquer região do Brasil. O programa acontece durante três meses em Bento Gonçalves, sede da empresa.

Salário: 3 mil reais, plano de saúde, programa de auxílio educação, ajuda de custo para despesas (alimentação, hospedagem, locomoção), moradia e transporte.

Inscrições: pelo site de trainees. O prazo não foi informado. Uma vez encerradas as inscrições, a Unicasa informa que mantém aberto o cadastro de currículos via site – os novos currículos inseridos após o período de inscrições entram em um banco de dados.

JLT – estágio

A empresa busca estudantes dos cursos de administração, economia, ciências atuariais, direito, relações internacionais, engenharia, contabilidade e psicologia. As áreas disponíveis são backoffice, internacional, comercial e técnica. É preciso ter previsão de formatura para dezembro de 2018 e inglês fluente. As vagas são para Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da empresa. O prazo não foi informado.

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga- estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

Itaú Unibanco – estágio

As oportunidades são para atuar na área corporativa do banco. Os estudantes devem estar cursando a partir do antepenúltimo ano de cursos de exatas e humanas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco