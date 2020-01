Austrália oferece mais de 1.000 bolsas de estudo para 35 universidades

Estão abertas inscrições para bolsas em 35 universidades australianas, localizadas fora das principais capitais do país, por meio do programa Destination Australia.

Trata-se de um programa de bolsas de estudo na Austrália cujo foco são universidades em destinos diferentes das maiores cidades do país, e que contempla desde o estudo técnico até a pós-graduação.

No total, o programa oferece 1180 bolsas em 35 instituições de ensino diferentes, em todos os níveis e áreas. A lista completa das instituições participantes pode ser vista aqui.

As bolsas têm valor de 15 mil dólares australianos, equivalentes a cerca de R$ 42.850 na cotação atual, por ano (por até quatro anos). Elas podem ser usadas pelo estudante para custear seus estudos ou sua estadia no país, conforme necessário.

Como se candidatar às bolsas de estudo na Austrália

Não há um processo único de candidatura às bolsas. O aluno deve escolher a universidade onde quer estudar e o curso que deseja realizar e se candidatar seguindo os procedimentos daquela universidade específica.

Neste documento é possível ver todas as universidades participantes do programa e, em seus sites, verificar o processo de candidatura de cada uma.

Em geral, é necessário enviar documentos como diploma de nível mais alto já obtido, histórico acadêmico e certificado de proficiência em inglês.

Algumas universidades também podem solicitar essays, ou cartas de motivação ou recomendação. No caso de programas de mestrado ou doutorado, também pode ser necessário apresentar uma proposta de pesquisa ou entrar em contato com um supervisor na instituição.

Assim como os procedimentos, o prazo para inscrição nas bolsas também varia de acordo com os cursos e com as universidades. No entanto, as instituições costumam ter inscrições abertas ao longo do ano todo, e a entrada de novos estudantes acontece uma vez a cada semestre.

Por isso, mesmo que a data limite para inscrições esteja próxima, é possível aguardar e se inscrever para o próximo período. De acordo com o governo australiano, as bolsas continuarão a ser oferecidas até o ano letivo de 2022-2023.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.