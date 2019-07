Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

O investimento na modernização de sistemas e a ausência de hierarquia estão entre os atrativos dessa empresa que atua no ramo da segurança. De acordo com João José Andrade de Almeida, presidente da Engefort: “Isso é percebido pelos funcionários como um acesso mais fácil à alta direção, o que lhes dá segurança de que serão ouvidos”.

Para os jovens, alguns em seu primeiro emprego, a oportunidade de entrar no mercado de trabalho é outro forte ponto de atração. “Podemos começar por baixo, porque olhamos para os gestores, que têm mais de dez anos de casa, e vemos uma empresa estável. As pessoas podem crescer aqui”, afirma uma funcionária.

Eles valorizam também o companheirismo e a união e, por esse motivo, ficaram preocupados com algumas demissões pontuais ocorridas recentemente, após a finalização de um contrato, sem que um comunicado oficial tivesse sido feito aos trabalhadores. “Sentimos falta da comunicação direta da empresa.

Sempre que há demissões, mesmo que em número pequeno, todos acabam ficando apreensivos”, diz um jovem. Apesar dos percalços, os novos profissionais acreditam que haja um clima de confiança e harmonia, mas gostariam de ver esforços da companhia para garantir mais diversidade e inclusão. engefort.com.br

PONTOS POSITIVOS

Para os novatos na carreira, um destaque é o fato de a empresa contratar pessoas sem experiência e treiná-las. Eles também elogiam o ambiente de trabalho, a estabilidade e o respeito aos horários.

PONTOS A MELHORAR

Profissionais gostariam que o recrutamento interno fosse formalizado e divulgado. Os jovens também querem igualdade em benefícios como plano de saúde e vale-refeição, e no pagamento de horas extras.