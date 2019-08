Atores da Marvel estão entre os mais bem pagos do mundo, segundo a Forbes

Nova York – Dwayne Johnson é o novo ator mais bem pago do mundo, segundo a lista divulgada nesta quarta-feira pela revista “Forbes“, por ter recebido US$ 89,4 milhões entre 1º de junho de 2018 e 1º de junho deste ano.

O segundo colocado foi Chris Hemsworth, com US$ 76,4 milhões, e em terceiro ficou Robert Downey Jr. (US$ 66 milhões).

O restante do ‘top 10’ é composto por Akshay Kumar (US$ 65 milhões), Jackie Chan (US$ 58 milhões), Bradley Cooper (US$ 57 milhões), Adam Sandler (US$ 57 milhões), Chris Evans (US$ 43,5 milhões), Paul Rudd (US$ 41 milhões) e Will Smith (US$ 35 milhões).

Segundo a “Forbes”, Johnson, também conhecido como ‘The Rock’, recebe US$ 700 mil por episódio da série Ballers, da “HBO”, e ganhará US$ 23,5 milhões pela sequência de “Jumanji”, chamada “Próxima Fase”, cuja estreia no Brasil está prevista para 2 de janeiro de 2020.

Além disso, ele apresentou no período considerado pela revista o programa “The Titan Games” na rede de televisão “NBC”.

Johnson, que se casou recentemente, havia ficado em segundo na lista divulgada no ano passado, com ganho até maior do que desta vez, de US$ 124 milhões.

O líder, com US$ 239 milhões faturados entre 1º de junho de 2017 e 1º de junho de 2018 foi George Clooney, que ficou fora do ranking de 2019.