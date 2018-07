AstraZeneca dará 10 bolsas de estudos para pesquisadores brasileiros

São Paulo – A AstraZeneca vai anunciar nesta terça-feira (10) uma parceria com o CNPq para concessão de 10 bolsas de estudo para pesquisadores brasileiros desenvolverem projetos nos centros de desenvolvimento da empresa nos Estados Unidos e Reino Unido a partir de janeiro de 2019.

O programa terá duração de dois anos e cobrirá custos com hospedagem. É destinado para pesquisadores que estejam fazendo pós-doutorado no Brasil na área de saúde. A seleção será feita pelo CNPq em conjunto com a AstraZeneca e consistirá na análise dos projetos de pesquisa submetidos pelos candidatos. O edital será publicado no segundo semestre deste ano.

Além da parceria com o CNPq, a farmacêutica também vai anunciar um projeto de colaboração científica com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein para o desenvolvimento de pesquisas nas áreas de medicamentos, educação e tecnologia.