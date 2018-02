As universidades que têm mais cursos excelentes em todo planeta

São Paulo – Vista pelo diretor da consultoria QS como tendência, a piora do desempenho Brasil na edição 2018 do QS World University Rankings by Subject não dá para ser considerada novidade. Mas, não é só na América Latina que pouca coisa mudou, globalmente também não há alterações significativas.

E isso é bom, segundo Ben Sowter, diretor de pesquisa da consultoria, responsável por alguns dos mais respeitados rankings de faculdades do mundo. “Há valor para a estabilidade dos rankings: ela serve como prova da confiabilidade de nossas pesquisas”, disse ao Site Exame, por e-mail.

A liderança do mundo segue com Harvard, que aparece no topo do ranking para 14 áreas de estudo. O Massachusetts Institute of Technology (MIT) aparece em segundo lugar com 12 áreas. A lista completa traz dados sobre a performance de universidades de todo o mundo em 48 diferentes áreas.

Já quando o recorte inclui apenas as 10 melhores áreas de estudo, há novidade. “A Universidade de Cambridge ultrapassando a Universidade da Califórnia – Berkeley como a instituição com o maior número de departamentos no top 10 em todo o mundo e a recuperação do sistema de ensino superior do Reino Unido, após um ciclo de classificações ruins em 2017”, diz.

Veja que universidades têm mais departamentos entre os 10 melhores do mundo, segundo a QS: