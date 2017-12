As piores faculdades particulares do Brasil, segundo o MEC

São Paulo – Entre as instituições de ensino superior particulares avaliadas pelo Ministério da Educação (MEC), 14,9% não obtiveram notas satisfatórias no IGC (Índice Geral de Cursos) no último ciclo de avaliação, divulgado no fim do mês passado.

Anualmente o Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), publica os indicadores de qualidade do ensino superior e o principal deles é o IGC (Índice Geral de Cursos). Entre públicas e privadas, foram 2.132 instituições de ensino superior avaliadas e 307 não atingiram a classificação mínima.

O índice varia de 1 a 5, sendo que notas abaixo de 3 são consideradas insatisfatórias. As instituições que não atingem índice 3 não podem ampliar número de vagas ou abrir novos cursos. Redução de vagas ou suspensão de vestibulares também são sanções possíveis para as instituições.

Entenda como é calculado o IGC

O IGC reúne a avaliação de graduação, mestrado e doutorado em um só indicador. O índice é calculado com base nas notas dos cursos de graduação – por meio do CPC (Conceito Preliminar de Curso) ponderadas pelo número de matrículas – e nas notas dos cursos pós-graduação stricto sensu quando oferecidos – por meio da nota CAPES também ponderada pelo número de matrículas.

Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e também os CPC dos dois anos anteriores, sua divulgação se refere sempre a um período de três anos. Assim, o IGC compreende a análise de todas as áreas avaliadas previstas no Ciclo Avaliativo do Enade.

O IGC só pode ser calculado se a instituição possuir ao menos um curso com estudantes concluintes inscritos no Enade período de três anos. É preciso também que os cursos tenham CPC calculado.

Nesse último ciclo avaliativo nenhuma universidade particular ficou na faixa do IGC menor do que 3. Há apenas faculdades e centros universitários no ranking das instituições particulares “reprovadas” pelo MEC.

As piores faculdades particulares (IGC menor que 3):

