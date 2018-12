As piores faculdades do Brasil, segundo indicador do MEC

São Paulo – De 2.066 instituições de ensino superior avaliadas pelo Ministério da Educação, 278 foram consideradas insatisfatórias.

O dado faz parte do Índice Geral de Cursos (IGC). principal indicador de qualidade de universidade e faculdades do país, divulgado nesta terça-feira, 18, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A nota do IGC varia de 1 a 5 e as instituições com 4 e 5 são consideradas excelentes e notas abaixo de 3 são insatisfatórias. Instituições que ficam abaixo de 3 não podem se expandir, ou seja, não podem construir novos campi, nem abrir cursos ou aumentar o número de vagas. Cursos autorizados podem sofrer redução de vagas ou ter processos seletivos suspensos, após vistoria de especialistas.

No relatório deste ano, relativo à avaliação de 2017, 66% das instituições ficaram na faixa 3. Entre as “reprovadas”, 13% delas estão na faixa 2 e 0,5%, na faixa 1. E nenhuma universidade ou instituto federal ficou com a nota abaixo de 3.

Como é calculado o IGC

O índice, divulgado anualmente pelo MEC, é fruto de média ponderada das notas de cursos de graduação e de mestrado e doutorado.

Leva em conta a média dos CPC (Conceito Preliminar de Curso) dos cursos avaliados nos últimos três anos, ponderada pelo número de matrículas em cada um deles, a média dos conceitos da avaliação CAPES dos programas de pós-graduação stricto sensu na última avaliação também trienal e ponderada pelo número de matrículas nos programas.

Além disso, também entra no cálculo do IGC, a distribuição de estudantes entre cursos de graduação, pós-graduação (quando há programas stricto sensu).

Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e também os CPC dos dois anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um período de três anos. Dessa forma o IGC compreende a análise de todas as áreas avaliadas previstas no Ciclo Avaliativo do Enade de 2014, 2015 e 2016.

No levantamento divulgado hoje, foram considerados os cursos Ciências Exatas. Licenciaturas e áreas afins, como Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Química, Pedagogia, Geografia, Sistema de Informação, entre outros.

Para entrar no cálculo, a instituição precisa ter pelo menos um curso com estudantes concluintes inscritos no Enade no triênio de referência. Também é necessário que tenha sido possível calcular o CPC do curso.

Os rankings são divididos entre universidades, IFETs (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia), CEFETs (Centros Federais de Educação Tecnológica) e faculdades.

Na planilha original, algumas instituições aparecem sem conceito (SC) ou com “resultado desconsiderado devido à Política de Transferência Assistida” ou ainda “em análise”. Elas foram excluídas das tabelas a seguir.

Confira o ranking das instituições com a pior avaliação pelo MEC:

Centro Universitário e centro federais (Cefet)

Ano Nome da Instituição de ensino Categoria Administrativa Estado Número de Cursos avaliados no triênio IGC (Contínuo) IGC (Faixa) 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA RITA Privada Sem Fins Lucrativos SP 8 1,9410 2 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ DE ITAPERUNA Privada Sem Fins Lucrativos RJ 8 1,8999 2 2017 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO DE JANEIRO Privada Sem Fins Lucrativos RJ 10 1,8790 2 2017 Centro Universitário IBTA Privada Com Fins Lucrativos SP 7 1,6978 2

Faculdades