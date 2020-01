As melhores universidades do mundo em 2020, segundo ranking do THE

São Paulo – A Universidade de Oxford lidera o ranking mundial de universidade da Times Higher Education (THE) pelo quarto ano consecutivo, segundo a lista de 2020 divulgada pela publicação.

A Universidade de Cambridge caiu para o terceiro lugar, enquanto a California Institute of Technology subiu três posições e conquistou o segundo lugar.

Suíça e China rompem o domínio dos Estados Unidos e Reino Unido no ranking e três instituições aparecem como as melhores colocadas da Europa e da Ásia. No Brasil, a Universidade de São Paulo foi a melhor colocada, ficando na faixa de 251 a 500 na lista.

Para formar o ranking, a THE considera 13 indicadores para pontuar a qualidade das instituições em relação a ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e internacionalização. A lista de 2020 possui quase 1.400 universidades em 92 países.

Confira o ranking das 26 melhores universidades do mundo em 2020, segundo a Times Higher Education:

1. University of Oxford (Reino Unido)

2. California Institute of Technology (EUA)

3. University of Cambridge (Reino Unido)

4. Stanford University (EUA)

5. Massachusetts Institute of Technology (EUA)

6. Princeton University (EUA)

7. Harvard University (EUA)

8. Yale University (EUA)

9. University of Chicago (EUA)

10. Imperial College London (Reino Unido)

11. University of Pennsylvania (EUA)

12. Johns Hopkins University (EUA)

13. University of California, Berkeley (EUA)

13. ETH Zurich (Suíça)

15. UCL (Reino Unido)

16. Columbia University (EUA)

17. University of California, Los Angeles (EUA)

18. University of Toronto (Canadá)

19. Cornell University (EUA)

20. Duke University (EUA)

21. University of Michigan-Ann Arbor (EUA)

22. Northwestern University (EUA)

23. Tsinghua University (China)

24. Peking University (China)

25. National University of Singapore (Singapura)