As melhores universidades do mundo e do Brasil, segundo o ranking da QS

São Paulo – Como está o seu inglês? Se quiser estudar fora do país, as três melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos, segundo a QS World University Rankings de 2020.

Sem mudanças do ano anterior, a Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University e Harvard University mantiveram as três primeiras posições do ranking.

Em quarto lugar, e a melhor instituição no Reino Unido, aparece a Oxford University. Em quinto lugar, outra americana: a California Institute of Technology (Caltech).

Embora as cinco primeiras não tenham sentido tanto impacto em suas notas, a QS aponta que inseguranças políticas nos dois países, como o Brexit e regras mais rígidas de imigração nos EUA, afetaram as notas da maioria das instituições americanas e britânicas.

Foram afetadas especialmente as notas sobre a proporção de alunos internacionais. A metodologia do ranking leva em conta esse fator, assim como a presença de professores estrangeiros, a reputação acadêmica da universidade, reputação junto aos empregadores, proporção entre o número de alunos e professores e citações por docentes.

Na América Latina, a melhor instituição de ensino superior fica na Argentina. Em 74º lugar, é a Universidad de Buenos Aires UBA). Depois, a mexicana Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ficou em 103º.

Em 116º, a Universidade de São Paulo (USP) é a terceira melhor da região e a primeira do Brasil na lista. Em seguida, aparece a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 214º e a Universidade Federal do Rio de Janeiro em 358º.

Confira os ranking das 15 melhores universidades do mundo, segundo a QS: