As melhores faculdades e universidades do Brasil, segundo o MEC

São Paulo – Entre as universidades e institutos federais, a Unicamp é a instituição que obteve a melhor avaliação do MEC.

Os dados do Índice Geral de Cursos (IGC) foram divulgados na segunda-feira, 27, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e a Universidade Estadual de Campinas ficou em primeiro lugar.

A universidade também foi a brasileira melhor classificada no ranking de instituições de ensino superior dos BRICS (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), divulgado pela consultoria britânica QS (Quacquarelli Symonds).

Na classificação do MEC das faculdades, a melhor nota ficou com a FGV/EPGE (Escola Brasileira de Economia e Finanças) e o Centro Universitário FACEX, do Rio Grande do Norte.

A nota do IGC varia de 1 a 5 e as instituições com 4 e 5 são consideradas excelentes e notas abaixo de 3 são insatisfatórias. Instituições que ficam abaixo de 3 não podem se expandir, ou seja, não podem construir novos campi, nem abrir cursos ou aumentar o número de vagas. Cursos autorizados podem sofrer redução de vagas ou ter processos seletivos suspensos, após vistoria de especialistas.

Como é calculado o IGC

O índice, divulgado anualmente pelo MEC, é fruto de média ponderada das notas de cursos de graduação e de mestrado e doutorado.

Leva em conta a média dos CPC dos cursos avaliados nos últimos três anos, ponderada pelo número de matrículas em cada um deles, a média dos conceitos da avaliação CAPES dos programas de pós-graduação stricto sensu na última avaliação também trienal e ponderada pelo número de matrículas nos programas.

Além disso, também entra no cálculo do IGC, a distribuição de estudantes entre cursos de graduação, pós-graduação (quando há programas stricto sensu).

Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e também os CPC dos dois anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um período de três anos. Dessa forma o IGC compreende a análise de todas as áreas avaliadas previstas no Ciclo Avaliativo do Enade de 2014, 2015 e 2016.

A seguir confira os rankings:

As melhores universidades e institutos federais

Ano Nome da instituição de ensino Categoria Administrativa Estado Número de Cursos avaliados no triênio IGC (Contínuo) IGC (faixa) 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SP 49 4,3744 5 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 57 4,2985 5 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 59 4,2268 5 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RJ 67 4,1072 5 2016 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SP 18 4,1066 5 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SP 31 4,0749 5 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SC 62 4,0747 5 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 23 4,0007 5 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 62 3,9989 5 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SP 49 3,9940 5 2016 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal DF 63 3,9583 5 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual RJ 14 3,9458 5 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SP 130 3,9077 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 74 3,8077 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal CE 65 3,7928 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PE 63 3,7909 4 2016 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 10 3,7630 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PR 68 3,7486 4 2016 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO Privada sem fins lucrativos RJ 40 3,7311 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 52 3,6856 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal BA 59 3,6627 4 2016 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos SP 43 3,6531 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 22 3,6348 4 2016 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual RJ 53 3,6325 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RN 75 3,6165 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 71 3,6159 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual PR 45 3,6007 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RJ 21 3,5931 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RN 15 3,5468 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual PR 53 3,5341 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 23 3,5186 4 2016 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS Privada sem fins lucrativos RS 58 3,5121 4 2016 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL Privada sem fins lucrativos RS 46 3,4905 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual PR 50 3,4710 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SC 35 3,4677 4 2016 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PR 72 3,4552 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RJ 85 3,4526 4 2016 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SC 35 3,4502 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PE 37 3,4494 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PB 62 3,4488 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RJ 53 3,4373 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal GO 94 3,4337 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 54 3,4255 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 26 3,4228 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual PR 55 3,4122 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 40 3,4107 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 30 3,3995 4 2016 UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal CE 3 3,3789 4 2016 UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA Privada sem fins lucrativos SP 42 3,3426 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal ES 79 3,3374 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal DF 1 3,3338 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal GO 20 3,3052 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO Privada sem fins lucrativos ES 30 3,2968 4 2016 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MS 29 3,2934 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 39 3,2895 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PB 58 3,2556 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual RS 15 3,2453 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual BA 25 3,2309 4 2016 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 35 3,2138 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 38 3,2123 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual PR 41 3,1999 4 2016 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PE 18 3,1980 4 2016 UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU Privada com fins lucrativos SP 38 3,1954 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SC 16 3,1409 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 8 3,1361 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PA 86 3,1360 4 2016 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Privada com fins lucrativos RJ 279 3,1251 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MG 12 3,1207 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SE 74 3,1081 4 2016 UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO Privada sem fins lucrativos SP 32 3,1075 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MS 4 3,0969 4 2016 UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO Privada sem fins lucrativos SP 108 3,0941 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 16 3,0892 4 2016 UNIVERSIDADE FEEVALE Privada sem fins lucrativos RS 41 3,0772 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MS 100 3,0746 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal BA 8 3,0714 4 2016 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual BA 39 3,0531 4 2016 UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação SP 40 3,0523 4 2016 UNIVERSIDADE POSITIVO Privada com fins lucrativos PR 50 3,0507 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MT 84 3,0498 4 2016 UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI Privada com fins lucrativos SP 59 3,0400 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SE 5 3,0395 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RS 21 3,0293 4 2016 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ Privada sem fins lucrativos PR 75 3,0261 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PA 11 3,0173 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal BA 9 3,0120 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal BA 24 3,0104 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal ES 24 3,0081 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RJ 12 3,0056 4 2016 UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Privada sem fins lucrativos RS 47 2,9987 4 2016 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS Privada sem fins lucrativos SP 31 2,9972 4 2016 UNIVERSIDADE DE MARÍLIA Privada com fins lucrativos SP 22 2,9736 4 2016 UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ Privada com fins lucrativos PR 39 2,9698 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal PR 4 2,9633 4 2016 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 93 2,9564 4 2016 UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO Privada sem fins lucrativos SP 35 2,9547 4 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal MA 44 2,9518 4 2016 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RJ 14 2,9475 4

As melhores faculdades

Ano Nome da instituição Categoria Administrativa Estado Número de Cursos avaliados no Triênio IGC (Contínuo) IGC (faixa) 2016 ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS Privada sem fins lucrativos RJ 1 4,8496 5 2016 ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos SP 1 4,7904 5 2016 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal SP 5 4,5738 5 2016 Faculdades EST Privada sem fins lucrativos RS 1 4,5390 5 2016 FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC Privada com fins lucrativos SP 1 4,4717 5 2016 ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS Privada sem fins lucrativos RJ 2 4,4195 5 2016 Faculdade FIPECAFI Privada sem fins lucrativos SP 1 4,3745 5 2016 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal RJ 6 4,3329 5 2016 FACULDADE FUCAPE Privada sem fins lucrativos ES 3 4,3152 5 2016 FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA Privada sem fins lucrativos MG 3 4,3150 5 2016 ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS Privada sem fins lucrativos RJ 6 4,2557 5 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA INSPIRAR Privada com fins lucrativos PR 1 4,2068 5 2016 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos SP 2 4,1843 5 2016 FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS Privada sem fins lucrativos SP 1 4,1221 5 2016 ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual MG 1 4,1153 5 2016 ESCOLA DE ENFERMAGEM DA FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES Privada sem fins lucrativos RJ 1 4,0766 5 2016 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO OCIDENTE Privada sem fins lucrativos BA 1 4,0066 5 2016 Faculdade de Castelo – Multivix Castelo Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial ES 2 3,9706 5 2016 FACULDADE LEGALE Privada com fins lucrativos SP 1 3,9561 5 2016 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA Privada sem fins lucrativos SP 2 3,9146 4 2016 FACULDADE MURIALDO Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação RS 1 3,8897 4 2016 ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO Privada sem fins lucrativos RJ 1 3,8892 4 2016 INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO Privada com fins lucrativos MG 1 3,8868 4 2016 Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein Privada sem fins lucrativos SP 1 3,8858 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC Privada sem fins lucrativos BA 5 3,8837 4 2016 Escola de Direito de São Paulo – FGV DIREITO SP Privada sem fins lucrativos SP 1 3,8720 4 2016 ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO STRONG DA BAIXADA SANTISTA Privada sem fins lucrativos SP 1 3,8652 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO Privada sem fins lucrativos MG 2 3,8602 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos SP 3 3,8326 4 2016 ESCOLA DE DIREITO DE BRASÍLIA Privada com fins lucrativos DF 1 3,7983 4 2016 FACULDADE ALDETE MARIA ALVES Privada sem fins lucrativos MG 4 3,7809 4 2016 FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SP 2 3,7649 4 2016 ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS Privada sem fins lucrativos RJ 1 3,7641 4 2016 FACULDADE DO ESPÍRITO SANTO Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial ES 7 3,7558 4 2016 FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA Privada com fins lucrativos BA 10 3,7379 4 2016 FACULDADE ATENAS Privada com fins lucrativos MG 7 3,7008 4 2016 FACULDADE DE MEDICINA DO ABC Privada sem fins lucrativos SP 6 3,6617 4 2016 FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL Privada sem fins lucrativos SP 1 3,6309 4 2016 FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS Privada com fins lucrativos RS 1 3,6273 4 2016 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA Privada sem fins lucrativos RJ 7 3,5870 4 2016 FACULDADE BRASILEIRA Privada com fins lucrativos ES 12 3,5740 4 2016 FACULDADE PADRE DOURADO – FDR Privada com fins lucrativos CE 5 3,5690 4 2016 FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA Privada com fins lucrativos ES 8 3,5427 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DO VALE DO JURUENA Privada sem fins lucrativos MT 4 3,5392 4 2016 FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial GO 4 3,5265 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO GRANJA VIANNA Privada sem fins lucrativos SP 1 3,5234 4 2016 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CERES Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil SP 1 3,5146 4 2016 FACULDADE INEDI Privada com fins lucrativos RS 7 3,5003 4 2016 Faculdades Unificadas de Cataguases Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 1 3,4986 4 2016 FACULDADE FAE SÉVIGNÉ PORTO ALEGRE Privada sem fins lucrativos RS 1 3,4934 4 2016 Faculdades Unificadas de Guarapari Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação ES 1 3,4799 4 2016 FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA DE FEIRA DE SANTANA Privada sem fins lucrativos BA 9 3,4793 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS DE VITÓRIA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil ES 1 3,4774 4 2016 TREVISAN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS Privada com fins lucrativos RJ 1 3,4736 4 2016 FACULDADE UNIGRAN CAPITAL Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MS 7 3,4700 4 2016 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal SP 2 3,4645 4 2016 FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA Privada com fins lucrativos SP 5 3,4603 4 2016 INSTITUTO TEOLÓGICO FRANCISCANO Privada sem fins lucrativos RJ 1 3,4587 4 2016 Faculdade Doctum de Juiz de Fora Privada sem fins lucrativos MG 1 3,4568 4 2016 Faculdade Doctum de Guarapari Privada sem fins lucrativos ES 2 3,4382 4 2016 FACULDADE DE COMUNICAÇÃO PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI Privada com fins lucrativos ES 1 3,4348 4 2016 FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE FOZ DO IGUAÇU Privada sem fins lucrativos PR 1 3,4324 4 2016 FACULDADE IBMEC Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil MG 4 3,4246 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA Privada com fins lucrativos PR 2 3,4193 4 2016 FACULDADE ATENEU Privada com fins lucrativos CE 13 3,4177 4 2016 FACULDADE MARIA MILZA – CAMPUS FACTAE Privada com fins lucrativos BA 2 3,4165 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL – UNIDADE NOVO HAMBURGO Privada com fins lucrativos RS 6 3,4123 4 2016 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO VALE DO JURUENA Privada sem fins lucrativos MT 3 3,4110 4 2016 ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos SP 1 3,4057 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil SP 11 3,4034 4 2016 FACULDADE SÃO BRAZ Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil PR 1 3,3972 4 2016 Faculdade de Tecnologia de Jales Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SP 1 3,3920 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA LA SALLE – ESTRELA Privada sem fins lucrativos RS 2 3,3801 4 2016 ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO STRONG Privada sem fins lucrativos SP 2 3,3737 4 2016 Faculdade UNA de Betim Privada com fins lucrativos MG 7 3,3684 4 2016 Faculdade SOCIESC de Curitiba Privada sem fins lucrativos PR 2 3,3612 4 2016 FACULDADE DE DIREITO FRANCISCO BELTRÃO Privada com fins lucrativos PR 1 3,3540 4 2016 FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE CHAPECÓ Privada sem fins lucrativos SC 5 3,3422 4 2016 ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DE PORTO ALEGRE Privada sem fins lucrativos RS 5 3,3391 4 2016 FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil RJ 8 3,3380 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO Privada sem fins lucrativos SP 8 3,3357 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA DO AMAPÁ Privada com fins lucrativos AP 1 3,3296 4 2016 FACULDADE IDEAL PAULISTA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil SP 1 3,3235 4 2016 FACULDADE CAPIXABA DA SERRA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial ES 5 3,3220 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SP 2 3,3197 4 2016 FACULDADE DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS Privada sem fins lucrativos RS 1 3,3130 4 2016 FACULDADE SÃO GERALDO Privada com fins lucrativos ES 3 3,3128 4 2016 FACULDADE ANHANGUERA JARAGUÁ DO SUL Privada com fins lucrativos SC 1 3,3123 4 2016 FACULDADE CARAGUÁ Privada com fins lucrativos SP 1 3,3102 4 2016 FACULDADE DAMÁSIO Privada com fins lucrativos SP 1 3,3042 4 2016 FACULDADE REGES DE DRACENA Privada sem fins lucrativos SP 3 3,3010 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS Privada sem fins lucrativos SP 13 3,2958 4 2016 FACULDADE DOM BOSCO DE PORTO ALEGRE Privada sem fins lucrativos RS 5 3,2933 4 2016 FACULDADE NORTE CAPIXABA DE SAO MATEUS Privada com fins lucrativos ES 5 3,2929 4 2016 FACULDADE ASSIS GURGACZ Privada sem fins lucrativos PR 1 3,2912 4 2016 FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR PAULISTA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil SP 3 3,2882 4 2016 FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil BA 2 3,2850 4 2016 Faculdade Estácio da Paraíba Privada com fins lucrativos PB 4 3,2753 4 2016 FACULDADE ALFA Privada com fins lucrativos SP 2 3,2737 4 2016 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual RJ 1 3,2735 4 2016 FACULDADE FARIAS BRITO Privada com fins lucrativos CE 4 3,2711 4 2016 FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA Privada sem fins lucrativos PA 10 3,2696 4 2016 FACULDADE AVANTIS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil SC 7 3,2663 4 2016 FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO Privada sem fins lucrativos SP 3 3,2659 4 2016 FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA Privada com fins lucrativos ES 7 3,2618 4 2016 FACULDADE VALE DO SALGADO Privada com fins lucrativos CE 5 3,2573 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA PENTÁGONO Privada com fins lucrativos SP 1 3,2531 4 2016 FACULDADE CALAFIORI Privada com fins lucrativos MG 1 3,2515 4 2016 ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA Privada sem fins lucrativos BA 6 3,2486 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA Privada com fins lucrativos MG 5 3,2481 4 2016 Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos – Jessen Vidal Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SP 3 3,2461 4 2016 FACULDADE MORUMBI SUL Privada com fins lucrativos SP 3 3,2440 4 2016 FACULDADE DE JUNQUEIRÓPOLIS Privada sem fins lucrativos SP 1 3,2354 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO VALE DO SÃO LOURENÇO Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil MT 3 3,2352 4 2016 FACULDADE DE PIMENTA BUENO Privada com fins lucrativos RO 6 3,2348 4 2016 TREVISAN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS Privada com fins lucrativos SP 2 3,2333 4 2016 INSTITUTO INFNET RIO DE JANEIRO Privada com fins lucrativos RJ 3 3,2296 4 2016 FACULDADE PROJEÇÃO Privada sem fins lucrativos DF 13 3,2292 4 2016 Faculdade de Tecnologia de Guarulhos Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SP 1 3,2282 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA SAINT PAUL Privada com fins lucrativos SP 1 3,2192 4 2016 Faculdade Estácio do Pará – Estácio FAP Privada com fins lucrativos PA 8 3,2192 4 2016 FACULDADE REDENTOR Privada sem fins lucrativos RJ 13 3,2134 4 2016 FACULDADE CENECISTA DE OSÓRIO Privada sem fins lucrativos RS 16 3,2118 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO Privada sem fins lucrativos ES 11 3,2114 4 2016 FACULDADE OCTÓGONO Privada com fins lucrativos SP 1 3,2112 4 2016 ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIA E GESTÃO DE SÃO PAULO – ESEG Privada com fins lucrativos SP 2 3,2081 4 2016 FACULDADE DE GETÚLIO VARGAS Privada com fins lucrativos RS 8 3,2064 4 2016 FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO Privada sem fins lucrativos RJ 5 3,2027 4 2016 FACULDADE UNIME DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO Privada com fins lucrativos BA 2 3,1939 4 2016 FACULDADE UNIDA DE VITÓRIA Privada com fins lucrativos ES 1 3,1909 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA DR. THOMAZ NOVELINO Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SP 2 3,1885 4 2016 FACULDADE PROMOVE DE TECNOLOGIA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Sociedade MG 5 3,1849 4 2016 FACULDADE EDUVALE DE AVARÉ Privada sem fins lucrativos SP 6 3,1839 4 2016 FACULDADE PROJEÇÃO DO GUARÁ Privada sem fins lucrativos DF 5 3,1838 4 2016 FACULDADE DOM BOSCO Privada sem fins lucrativos PR 5 3,1825 4 2016 Faculdade SOCIESC Privada sem fins lucrativos SC 3 3,1804 4 2016 Faculdade Álvares de Azevedo Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil SP 2 3,1653 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, GERENCIAIS E EDUCAÇÃO DE SINOP Privada com fins lucrativos MT 4 3,1650 4 2016 FACULDADE DO ESPÍRITO SANTO Privada sem fins lucrativos ES 1 3,1600 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS DO NORTE DO PARANÁ Privada com fins lucrativos PR 3 3,1568 4 2016 Faculdade Projeção de Taguatinga Norte – FAPRO Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação DF 8 3,1552 4 2016 ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA Privada sem fins lucrativos ES 4 3,1546 4 2016 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS Privada com fins lucrativos SP 2 3,1534 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU Privada com fins lucrativos SP 12 3,1533 4 2016 FACULDADE MUNDIAL Privada sem fins lucrativos SP 1 3,1529 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO GOTARDO Privada com fins lucrativos MG 3 3,1450 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS DO ARAGUAIA Privada com fins lucrativos MT 5 3,1436 4 2016 FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VILHENA Privada sem fins lucrativos RO 2 3,1415 4 2016 FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE JOÃO PESSOA Privada com fins lucrativos PB 1 3,1394 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS Privada sem fins lucrativos MS 19 3,1373 4 2016 ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos SP 1 3,1328 4 2016 FACULDADE UNA DE CONTAGEM Privada com fins lucrativos MG 9 3,1321 4 2016 FACULDADE CATÓLICA DE POUSO ALEGRE Privada sem fins lucrativos MG 2 3,1272 4 2016 FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE Privada sem fins lucrativos PR 4 3,1239 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO SANTENSES Privada sem fins lucrativos ES 11 3,1223 4 2016 FACULDADE NOVA ROMA Privada com fins lucrativos PE 3 3,1218 4 2016 FACULDADES BATISTA DO PARANÁ Privada sem fins lucrativos PR 2 3,1217 4 2016 FACULDADE CCAA Privada com fins lucrativos RJ 3 3,1182 4 2016 Faculdade Doctum de Manhuaçu Privada sem fins lucrativos MG 1 3,1130 4 2016 FACULDADE CAMPO REAL Privada com fins lucrativos PR 9 3,1125 4 2016 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS DE SERGIPE Privada com fins lucrativos SE 8 3,1106 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial MT 4 3,1074 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA IBTA CAMPINAS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil SP 7 3,1008 4 2016 Faculdade Doctum de Vitória Privada sem fins lucrativos ES 2 3,0983 4 2016 FACULDADE DA REGIÃO SERRANA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial ES 4 3,0974 4 2016 FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO Privada sem fins lucrativos RS 1 3,0937 4 2016 FACULDADE REDENTOR DE CAMPOS Privada sem fins lucrativos RJ 4 3,0913 4 2016 FACULDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS AVANÇADOS Privada com fins lucrativos MA 1 3,0907 4 2016 FACULDADE SÃO JOSÉ Privada sem fins lucrativos RJ 10 3,0893 4 2016 FACULDADE ESTÁCIO DE JOÃO PESSOA – ESTÁCIO DE JOÃO PESSOA Privada com fins lucrativos PB 2 3,0879 4 2016 Faculdades Unificadas de Iúna Privada sem fins lucrativos ES 2 3,0857 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SENA AIRES Privada com fins lucrativos GO 3 3,0843 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU Privada com fins lucrativos PR 12 3,0832 4 2016 Faculdade de Tecnologia CNA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Sociedade DF 1 3,0803 4 2016 INSTITUTO SANTO TOMÁS DE AQUINO Privada sem fins lucrativos MG 1 3,0801 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS DE SERGIPE Privada com fins lucrativos SE 2 3,0796 4 2016 FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VILA VELHA Privada com fins lucrativos ES 3 3,0761 4 2016 FACULDADE BATISTA PIONEIRA Privada sem fins lucrativos RS 1 3,0754 4 2016 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Associação de Utilidade Pública SP 1 3,0730 4 2016 FACULDADE CESUSC Privada com fins lucrativos SC 4 3,0725 4 2016 FACULDADE DEHONIANA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Associação de Utilidade Pública SP 2 3,0692 4 2016 FACULDADE DA REGIÃO DOS LAGOS Privada sem fins lucrativos RJ 3 3,0691 4 2016 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Privada com fins lucrativos MG 5 3,0691 4 2016 FACULDADE SANTA HELENA Privada sem fins lucrativos PE 3 3,0659 4 2016 FACULDADE DE SÃO BENTO Privada sem fins lucrativos SP 2 3,0658 4 2016 Faculdade Presidente Antônio Carlos de Mariana Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 1 3,0629 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS IESGO Privada com fins lucrativos GO 9 3,0566 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS DE TIMBAÚBA Privada sem fins lucrativos PE 2 3,0559 4 2016 INSTITUTO BLUMENAUENSE DE ENSINO SUPERIOR Privada com fins lucrativos SC 6 3,0555 4 2016 FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA Privada com fins lucrativos PB 1 3,0552 4 2016 FACULDADE CATÓLICA DE SANTA CATARINA Privada sem fins lucrativos SC 1 3,0543 4 2016 FACULDADE SUMARÉ Privada com fins lucrativos SP 36 3,0540 4 2016 FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE PORTO VELHO Privada com fins lucrativos RO 2 3,0534 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA SAÚDE Privada com fins lucrativos BA 10 3,0504 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE SINOP Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial MT 8 3,0461 4 2016 ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING Privada sem fins lucrativos SP 5 3,0428 4 2016 Faculdade Meta Privada com fins lucrativos AC 8 3,0407 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL – UNIDADE BENTO GONÇALVES Privada com fins lucrativos RS 6 3,0395 4 2016 FACULDADE DE JAGUARIÚNA Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial SP 21 3,0387 4 2016 INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIÁS Privada sem fins lucrativos GO 2 3,0358 4 2016 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IVOTI Privada sem fins lucrativos RS 2 3,0350 4 2016 FACULDADE TRÊS PONTAS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 3 3,0350 4 2016 FACULDADE CLARETIANA DE TEOLOGIA Privada sem fins lucrativos PR 1 3,0346 4 2016 FACULDADE MOGIANA DO ESTADO DE SÃO PAULO Privada sem fins lucrativos SP 2 3,0344 4 2016 FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA Privada com fins lucrativos CE 11 3,0317 4 2016 FACULDADE ANCHIETA DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ Privada sem fins lucrativos PR 6 3,0172 4 2016 FACULDADE MERIDIONAL Privada com fins lucrativos RS 6 3,0163 4 2016 FACULDADE SÃO PAULO Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil RO 6 3,0155 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS DE CATAGUASES Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação MG 5 3,0126 4 2016 FACULDADE SÃO BASÍLIO MAGNO Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Sociedade PR 1 3,0119 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECÂNICA Privada sem fins lucrativos SP 2 3,0116 4 2016 FACULDADE PANAMERICANA DE JI-PARANÁ Privada sem fins lucrativos RO 3 3,0096 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA Privada com fins lucrativos PB 4 3,0091 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS Privada com fins lucrativos MG 10 3,0089 4 2016 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE AMERICANA Privada sem fins lucrativos SP 3 3,0086 4 2016 ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA Privada sem fins lucrativos MG 1 3,0046 4 2016 FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil PI 8 3,0022 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA ENIAC-FAPI Privada com fins lucrativos SP 6 3,0019 4 2016 FACULDADE DE JOSÉ BONIFÁCIO Privada sem fins lucrativos SP 2 3,0004 4 2016 INSTITUTO SÃO PAULO DE ESTUDOS SUPERIORES Privada sem fins lucrativos SP 1 3,0002 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA INTENSIVA Privada com fins lucrativos CE 6 3,0001 4 2016 FACULDADE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ARAÇATUBA Privada sem fins lucrativos SP 3 2,9995 4 2016 FACULDADE PRAIA GRANDE Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial SP 1 2,9971 4 2016 FACULDADE ADVENTISTA PARANAENSE Privada sem fins lucrativos PR 1 2,9962 4 2016 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE SÃO ROQUE Privada sem fins lucrativos SP 4 2,9961 4 2016 FACULDADE METROPOLITANA DE MANAUS Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil AM 21 2,9951 4 2016 FACULDADE COTEMIG Privada com fins lucrativos MG 2 2,9942 4 2016 FACULDADE SENAC MINAS Privada sem fins lucrativos MG 3 2,9938 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS DE OLIVEIRA Privada sem fins lucrativos MG 3 2,9934 4 2016 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO UNIÃO DAS AMÉRICAS Privada com fins lucrativos PR 1 2,9929 4 2016 FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS Privada com fins lucrativos BA 5 2,9909 4 2016 FOCCA – FACULDADE DE OLINDA Privada sem fins lucrativos PE 3 2,9889 4 2016 FACULDADE PITÁGORAS DE GUARAPARI Privada com fins lucrativos ES 3 2,9886 4 2016 Faculdade de Tecnologia do Ipê Privada com fins lucrativos MT 2 2,9874 4 2016 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ACRE Privada com fins lucrativos AC 2 2,9837 4 2016 FACULDADE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE Privada sem fins lucrativos SP 12 2,9814 4 2016 FACULDADES INTEGRADAS DA UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL – FACIPLAC Privada com fins lucrativos DF 12 2,9774 4 2016 FACULDADE DOCTUM DE PEDAGOGIA DA SERRA Privada sem fins lucrativos ES 1 2,9755 4 2016 FACULDADE DE TEOLOGIA DE SÃO PAULO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL Privada sem fins lucrativos SP 1 2,9749 4 2016 FACULDADE ITOP Privada com fins lucrativos TO 4 2,9743 4 2016 ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DO RIO DE JANEIRO Privada sem fins lucrativos RJ 5 2,9714 4 2016 FACULDADE FAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Privada sem fins lucrativos PR 2 2,9713 4 2016 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR FRANCISCANO Privada com fins lucrativos MA 2 2,9697 4 2016 FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE OURINHOS Privada com fins lucrativos SP 7 2,9684 4 2016 FACULDADE CATHEDRAL Privada com fins lucrativos RR 8 2,9681 4 2016 FACULDADE PROMOVE DE SETE LAGOAS Privada sem fins lucrativos MG 5 2,9674 4 2016 FACULDADE PROMOVE DE BELO HORIZONTE Privada sem fins lucrativos MG 2 2,9644 4 2016 FACULDADE ASA DE BRUMADINHO Privada com fins lucrativos MG 3 2,9642 4 2016 FACULDADE SETE DE SETEMBRO Privada com fins lucrativos CE 9 2,9599 4 2016 FACULDADE NOVO HAMBURGO Privada sem fins lucrativos RS 2 2,9583 4 2016 FACULDADE DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DE IBAITI Privada sem fins lucrativos PR 5 2,9577 4 2016 FACULDADE ICESP Privada sem fins lucrativos DF 3 2,9568 4 2016 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual SP 2 2,9566 4 2016 Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul Privada com fins lucrativos RS 13 2,9556 4 2016 FACULDADE MARIA MILZA Privada com fins lucrativos BA 6 2,9498 4 2016 FACULDADE LUTERANA DE TEOLOGIA Privada sem fins lucrativos SC 1 2,9497 4 2016 FACULDADE KENNEDY DE MINAS GERAIS – FKMG Privada sem fins lucrativos MG 1 2,9491 4 2016 FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO Privada sem fins lucrativos ES 4 2,9491 4 2016 FACULDADES ATIBAIA Privada com fins lucrativos SP 16 2,9487 4 2016 CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ Privada com fins lucrativos PI 6 2,9482 4 2016 FACULDADE INTEGRAL CANTAREIRA Privada sem fins lucrativos SP 5 2,9473 4 2016 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – FACISA Privada com fins lucrativos PB 4 2,9451 4

Os melhores centros universitários e centros federais (cefet)