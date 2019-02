As melhores empresas para trabalhar dos últimos dois anos

1/10 (Andrea Prado / Divulgação)

A edição de 2014 do "Guia VocêS/A - As Melhores Empresas para Você Trabalhar" já saiu. A grande campeã de 2014 foi a Elektro. Mas algumas empresas que apareceram classificadas na lista deste ano já haviam aparecido em 2013. A seguir, você verá quais são as bicampeãs no ranking, que busca reconhecer as empresas que mais valorizam seus funcionários. Veja o setor de cada uma e a evolução do Índice de Felicidade no Trabalho, nota atribuída à empresa com base no ambiente de trabalho e na opinião dos funcionários.