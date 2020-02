As melhores empresas para estagiar no Brasil, segundo o Glassdoor

São Paulo – O Glassdoor, site de recrutamento e avaliação de empresas, divulgou nesta quinta-feira (20) seu ranking das melhores empresas para estagiar no Brasil, segundo a avaliação dos próprios estagiários.

A SAP e a Braskem ficaram empatadas com a melhor nota, de 4,7. A lista leva em conta a nota geral da empresa postada no site entre os dias 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019. As notas vão de 1 a 5, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.

No terceiro lugar, aparece o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, seguido do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Braskem.

Entre os 25 colocados no ranking, 9 são órgãos ou empresas públicas. Segundo Luciana Caletti, vice-presidente do Glassdoor para a América Latina, é um resultado interessante, especialmente pela forma de contratação nessas instituições ser principalmente o concurso público.

“Ou seja, os estagiários apreciam tais lugares não porque esperam ser contratados ao final do programa, mas sim por fatores como as oportunidades de aprendizado e o ambiente de trabalho. Um grande número de avaliações nesses lugares mencionam colegas prestativos que gostam de compartilhar conhecimento. Outras vantagens incluem boa estrutura, ambiente saudável e bom salário”, comenta a vice-presidente.

Confira o ranking dos lugar favoritos para estagiar, segundo o Glassdoor: