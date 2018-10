As celebridades mortas mais bem pagas de 2018, segundo a Forbes

São Paulo – Você acredita que Elvis Presley não morreu? Se depender do seu legado e a fortuna que ele ainda gera em nome do músico e ator, é possível acreditar em histórias de fantasmas e na vida após a morte.

O rei do Rock, no entanto, fica apenas em segundo na lista da Forbes de celebridades mortas mais bem pagas de 2018. Ele perde o primeiro lugar para outro membro da realeza do entretenimento – Michael Jackson, o rei do Pop.

Segundo a publicação, parte dos 400 milhões de dólares arrecadados pelo músico veio da venda de sua participação no EMI Music Publishing e projetos como o especial para a TV Michael Jackson’s Halloween, veiculado pela CBS.

Confira a lista completa de ganhos póstumos das estrelas:

Michael Jackson – US$ 400 milhões

Músico

Morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos

Elvis Presley – US$ 40 milhões

Músico, Ator

Morreu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos

Arnold Palmer – US$ 35 milhões

Atleta

Morreu em 25 de setembro de 2016, aos 87 anos

Charles Schulz – US$ 34 milhões

Cartunista

Morreu em 12 de fevereiro de 2000, aos 77 anos

Bob Marley – US$ 23 milhões

Músico

Morreu em 11 de maio de 1981, aos 36 anos

Dr. Seuss – US$ 16 milhões

Escritor

Morreu em 24 de setembro de 1991, aos 87 anos

Hugh Hefner – US$ 15 milhões

Magnata da mídia

Morreu em 27 de setembro de 2017, aos 91 anos

Marilyn Monroe – US$ 14 milhões

Atriz

Morreu em 5 de agosto de 1962, aos 36 anos

Prince – US$ 13 milhões

Músico, Ator

Morreu em 21 de abril de 2016, aos 57 anos

John Lennon – US$ 12 milhões

Músico

Morreu em 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos