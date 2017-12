As celebridades latinas mais bem pagas de 2017 (Neymar na lista)

São Paulo — Os esportistas aparecem em peso na lista das celebridades latino-americanas mais bem pagas de 2017, divulgada recentemente pela Forbes. Dos 10 famosos que compõe o ranking, 6 são jogadores de futebol, beisebol ou basquete.

O 1º da lista é o argentino Lionel Messi, que faturou 80 milhões entre junho de 2016 e 2017 à frente do Barcelona. O atleta assinou recentemente um contrato com o clube que o manterá no Camp Nou até a temporada de 2020-2021, o que pode fazê-lo derrotar Cristiano Ronaldo no topo do ranking dos futebolistas mais bem pagos do mundo em 2018.

Já o brasileiro Neymar, que chamou a atenção em 2017 ao abandonar o prestigiado Barcelona para ingressar no PSG, numa transferência recorde de 222 milhões de euros, apareceu em 6º lugar. No total, ele embolsou 37 milhões de dólares, em boa parte graças a contratos publicitários com marcas como Nike, Gillette e Panasonic.

Além de figuras do esporte, o ranking também inclui personalidades do mundo da música, da comédia e da televisão. Só duas mulheres aparecem no “top 10”, o que reflete a generalizada desigualdade de gênero na indústria do entretenimento: na lista das 100 celebridades mais bem pagas da Forbes, 84 são homens.

O levantamento inclui tanto nativos da América Latina, como o jogador de beisebol Miguel Cabrera, nascido na Venezuela, quanto descendentes de latinos, como a cantora Jennifer Lopez, filha de imigrantes de Porto Rico.

Juntos, todos ganharam 404,3 milhões de dólares em apenas 12 meses, descontados gastos administrativos e impostos. Confira a seguir a lista completa: