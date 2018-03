As 8 melhores universidades de engenharia e tecnologia do Brasil

São Paulo – Pela terceira vez consecutiva, a Universidade de São Paulo (USP) foi considerada a melhor instituição de ensino superior na área de engenharia e tecnologia do Brasil, segundo recente ranking da consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS). O levantamento avalia mais de 40 áreas de estudo.

Numa escala que vai de 0 a 100, a instituição paulista foi classificada com nota geral de 59,1, o que a enquadra na 142ª posição no ranking global de cursos de engenharia e tecnologia. Na comparação com a América Latina, a USP fica em 2º lugar, perdendo para a Universidade Autónoma do México (UNAM).

Segundo Ben Sowter, diretor de pesquisa da consultoria britânica, o país teve resultados fracos no âmbito das engenharias. “Identificamos quedas significativas na área de engenharia e o corte de 44% no orçamento destinado à ciência e à tecnologia torna essa situação ainda mais difícil de ser superada”, afirmou ao site EXAME.

O desempenho do Brasil, como um todo, sofreu queda pelo quarto ano consecutivo na lista da QS. Agora, o líder na América Latina é o México. “O problema não é a queda na performance do Brasil esse ano, já que flutuações como essa são comuns”, afirma Sowter. “O problema é que vemos uma tendência cada vez mais difícil de reverter”.

Confira abaixo as melhores universidades nas áreas de engenharia e tecnologia no Brasil, segundo a QS: