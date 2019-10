As 50 perguntas mais frequentes em entrevistas de emprego

São Paulo – Com a palavra, os candidatos a oportunidades profissionais. O site americano Glassdoor “garimpou” entre as dezenas de milhares de resenhas de usuários sobre entrevistas de emprego as perguntas mais frequentes feitas recentemente.

O resultado é esta lista de 50 perguntas. Entre questões óbvias e perguntas mais inusitadas, confira o que os recrutadores têm perguntado aos candidatos:

1. Quais são os seus pontos fortes?

2. Quais são os seus pontos fracos?

3. Por que você está interessado em trabalhar para esta empresa?

4. Onde você se vê em cinco anos? E em 10?

5. Por que você quer deixar o seu emprego atual?

6. Por que há uma lacuna na sua trajetória profissional entre (data) e (data)?

7. O que só você pode nos oferecer?

8. Cite três pontos em que seu ex-chefe gostaria que você melhorasse.

9. Você busca uma recolocação no mercado?

10. Você tem planos de viajar?

11. Conte sobre a realização de carreira da qual mais se orgulha.

12. Conte sobre alguma vez em que você tenha cometido um erro.

13. Qual o seu emprego dos sonhos?

14. Como você ficou sabendo desta vaga?

15. O que você espera realizar nos primeiros 30 dias, 60 dias e 90 dias de trabalho?

16. Fale um pouco sobre o seu currículo.

17. Fale um pouco sobre sua formação acadêmica.

18. Descreva-se.

19. Conte-me como lidou com uma situação difícil.

20. Por que deveríamos contratá-lo?

21. Por que você está procurando um novo emprego?

22. Você trabalharia em fins de semana e feriados?

23. Como você lidaria com um cliente bravo?

24. Qual a sua pretensão salarial?

25. Conte-me sobre alguma vez em que foi além e também abaixo do que era esperado para um projeto.

26. Quem são seus concorrentes?

27. Qual o seu maior fracasso?

28. O que te motiva?

29. Qual a sua disponibilidade?

30. Quem é o seu mentor?

31. Conte-me sobre alguma vez em que discordou do seu chefe.

32. Como você lida com a pressão?

33. Qual o nome do seu CEO?

34. Quais as suas metas de carreira?

35. O que o motiva para se levantar todos os dias?

36. Quais eram os pontos fortes e fracos dos seus chefes?

37. O que as pessoas que se reportam diretamente a você diriam sobre você?

38. Se eu ligasse agora para o seu chefe e perguntasse em quais pontos você precisa melhorar o que ele diria?

39. Você é um líder ou um seguidor?

40. Qual o último livro que você leu por diversão?

41. Quais são os hábitos irritantes dos seus colegas?

42. Quais são os seus hobbies?

43. Qual o seu site favorito?

44. O que o deixa desconfortável?

45. Quais foram as suas experiências de liderança

46. Como você demitiria alguém?

47. O que você mais gosta e o que menos gosta de trabalhar neste setor?

48. Você trabalharia 40 horas ou mais por semana?

49. Quais perguntas eu não fiz para você?

50. Quais perguntas você quer fazer para mim?